Москва, 24 ноября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял участие в дискуссии «Революция генеративного ИИ: новые возможности», которая прошла в рамках восьмой международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey-2023). Глава государства подчеркнул, что на этой площадке была сформулирована системная программа в сфере искусственного интеллекта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Наши общие усилия уже приносят определенные результаты. Так, за последние годы отрасли экономики и социальной сферы России в полтора раза расширили использование решений в области искусственного интеллекта (ИИ). Растут инвестиции в высокотехнологичный бизнес в области искусственного интеллекта в целом. И здесь Российский фонд прямых инвестиций активно привлекает соинвесторов, вкладывает собственные средства в отечественные компании-разработчики, помогает им развивать глобальную кооперацию, выходить на внешние рынки, в том числе, а сегодня в особенности, на рынки Азии и Ближнего Востока», — рассказал Владимир Путин.

Президент лично поздравил победителей национальной премии «Лидеры в области ИИ» и отметил их вклад в экономику страны. «Это и молодые ученые, и целые регионы, которые предлагают прорывные решения в сфере искусственного интеллекта, задают амбициозные ориентиры для движения вперед», — заявил он.

Также Владимир Путин подробно остановился на доверии, которое проявляют люди к этой новой, универсальной и революционной технологии, и подчеркнул, что граждане страны видят, как ИИ делает простыми и удобными многие процессы.

«Эксперты называют происходящие процессы революцией, технологическим сдвигом, кардинальным прорывом в развитии ИИ. Сегодня мы имеем дело с разработками, которые обладают колоссальными вычислительными способностями, более совершенной программой архитектуры, обучены на знаниях, доступных в настоящий момент во всей глобальной сети, — отметил глава государства. — Широкое использование таких технологий уже стало повседневным. Модели постоянно совершенствуются, выполняют как прикладные, так и творческие задачи. Машина по своим способностям сравнялась, а где-то уже и превосходит возможности человека. По сути алгоритмы, модели генеративного ИИ уже не примитивные исполнители наших команд, технологии нового поколения фактически становятся партнерами людей в самых разных сферах. Для бизнеса, государств сегодня это — важнейший ключевой ресурс, чтобы стать суперэффективными».

Так, в сфере государственного управления технологии генеративного ИИ позволяют в полной мере перейти к менеджменту на основе данных, автоматизировать еще больше административных процедур, максимально ускорить процессы принятия решений.

Вместе с тем, ИИ не заменит медработника или учителя, но может служить их верным и эффективным помощником, предоставить педагогу больше времени для воспитания детей, помогать врачу предотвращать, выявлять на ранней стадии болезни, заметил Путин.

Большая часть выступления была посвящена шагам, с помощью которых можно развивать отечественную науку, настраивать законодательство и расширять международное сотрудничество. Среди запланированных мер Путин назвал механизмы, которые обеспечат доступ ученых к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам, усиление подготовки кадров в сфере ИИ, направление средств на развитие ИИ, изменения в системе образования, разработка на основе генеративного ИИ больших отраслевых моделей и другие.

Владимир Путин особо отметил роль традиционной культуры, которая является «самым естественным этическим регулятором технологического прогресса».

«Произведения наших выдающихся писателей для многих поколений ученых были тем нравственным ориентиром, который позволял нашей стране добиваться научных триумфов, использовать эти достижения на благо людей, — отметил он. — Наши традиционные ценности, богатство и красота русского языка и языков других народов России должны лежать в основе нашей работы. Нужно обязательно использовать российские решения в сфере создания надежных, прозрачных и безопасных для человека систем ИИ, а также подключать к общей работе специалистов гуманитарных институтов».

Глава государства подчеркнул, что отечественные модели ИИ должны также отражать все богатство и многообразие мировой культуры, наследия, знания, мудрости всех цивилизаций, отметив, что от этого «мы все станем намного богаче и конкурентоспособней».