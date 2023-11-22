Москва, 22 ноября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 22 ноября, состоялось открытие международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey — 2023. В церемонии приняли участие первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и помощник президента РФ Максим Орешкин.

Сбер Конференция по искусственному интеллекту AI Journey — 2023 открылась в Москве

По словам помощника президента РФ Максима Орешкина, за последнее время наша страна прошла большой путь, и важную роль здесь играют современные технологии. «Искусственный интеллект вошел во все сферы, меняет нашу жизнь. В России за последний год происходят важные изменения, наши бренды заменяют западные, высокие темпы показывает промышленность, — отметил он. — Технологии искусственного интеллекта активно приходят в нашу жизнь и шаг за шагом меняют то, что нас окружает. Уже сейчас 16% российских компаний активно используют цифровые технологии».

Александр Ведяхин отметил, что программа AI Journey — 2023 затрагивает все стороны жизни современного человека и страны. «Мы поговорим о том, какую роль играет искусственный интеллект для устойчивого развития, посмотрим, как меняется всё, что нас окружает, что получает бизнес, наука и каждый из нас», — заявил он.

Восьмая международная конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), организованная Сбером, проходит в Москве с 22 по 24 ноября и посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта (ИИ), их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также популяризации среди молодежи.

22 ноября в формате keynote talks спикеры расскажут о мировых трендах в области технологий ИИ, больших языковых моделях, применении ИИ в нейронных сетях и генеративных моделях. Во время молодежного трека состоится открытый диалог с юными участницами конференции, которые уже добились успехов и продолжают свой яркий путь в сфере ИИ. Затем начнутся лекции экспертов в области передовых технологий, воркшопы и мастер-классы.

23 ноября эксперты обсудят применение технологий ИИ в бизнесе (AI Journey Business). В фокусе внимания дискуссий будет развитие искусственного интеллекта в транспорте, промышленности, медицине, творчестве, финансах, девелопменте, аграрной отрасли и т.д. Будут обсуждаться рекомендательные системы, роботизация и другие области знаний.

24 ноября — заключительный день конференции, ключевой темой которого станет роль ИИ в создании инновационных решений в области ESG и на благо общества. В рамках трека ESG будут затронуты вопросы влияния ИИ на климат, энергопереход, биоразнообразие, образование и социальную сферу.