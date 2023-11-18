Киев, 19 ноября, 2023, 00:04 — ИА Регнум. Судно Georgia S, вышедшее из одесского порта «Южный» с грузом пшеницы, не пострадало при подрыве мины в акватории Чёрного моря. Об этом 18 ноября сообщило украинское издание «Думская», опровергнув информацию, опубликованную рядом СМИ, о подрыве балкера на мине.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Балкеры под погрузкой

Уточняется, что капитан судна, идущего под флагом Либерии, дал сигнал бедствия после взрыва мины. Но судно при взрыве не пострадало, так как противопехотная мина, по данным издания, взорвалась в 100 метрах от сухогруза.

Отмечается, что капитан судна не оценил ситуацию и подал сигнал бедствия, но после выяснения обстоятельств судно продолжило свой путь по намеченному маршруту и в настоящий момент ожидает своей очереди для прохода пролива Босфор.

Ранее ИА Регнум сообщало, что перевозивший зерно из Одессы балкер, шедший под флагом Либерии, подорвался на мине в Чёрном море. По данным MarineTraffic, балкер направлялся в Румынию.

В октябре в Чёрном море в одном из гуманитарных коридоров, по которому осуществлялась сделка по вывозу продовольствия с Украины, обнаружили похожий на морскую мину объект. Совместный координационный центр сообщил, что для осмотра места из Одессы вышли буксир «САПФИР» и поисково-спасательный катер САР-02.