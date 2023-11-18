Одесса, Украина, 18 ноября, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Перевозивший зерно из Одессы балкер подорвался на мине в Чёрном море. Об этом вечером 18 ноября сообщило агентство Reuters.

globallookpress.com / Yulii Zozulia

Источники заявили, что балкер Georgia S под флагом Либерии вышел из Одесской области и получил повреждения в открытом море. По данным MarineTraffic, балкер направлялся в Румынию.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году земснаряд Военно-морских сил Румынии подорвался в Чёрном море на дрейфующей мине, которую собирался обезвредить. Как сообщило румынское минобороны, инцидент произошёл около 46 км северо-восточнее румынского порта Констанца, когда корабль попал под сильный ветер и волны и не смог уклониться от мины, но никто не пострадал, а судно не получило серьёзных повреждений.

Позднее, в октябре, в Чёрном море в гуманитарном коридоре, по которому осуществлялась сделка по вывозу продовольствия с Украины, обнаружили похожий на морскую мину объект. Совместный координационный центр сообщил, что для осмотра места из Одессы вышли буксир «САПФИР» и поисково-спасательный катер САР-02.