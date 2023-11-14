Солнечногорск, Московская область, 14 ноября, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Церемония завершения проекта «Спасибо, братцы!», созданного для демобилизованных студентов Донбасса, состоялась в образовательном центре «Мастерская управления «Сенеж» в Солнечногорске, сообщили в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

АНО «Россия — страна возможностей»

Церемонии прошла сразу после трехдневного образовательного мероприятия, в котором приняли участие демобилизованные студенты, а также их наставники из ДНР и ЛНР. Оно проводилось для повышения уровня навыков и компетенций.

Церемония завершения проекта «Спасибо, братцы!» собрала более 120 студентов и наставников. Первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов обратился к собравшимся. Он поздравил участников проекта с его завершением.

Агафонов отметил, что проект продлился почти год, и за это время его участники смогли попробовать себя в новом качестве. Он также выразил благодарность наставникам за их вклад.

Агафонов рассказал, что в 2023 году количество участников проектов, конкурсов и олимпиад платформы «Россия — страна возможностей» из ДНР и ЛНР достигло почти 30 тысяч человек.

Главная цель проекта «Спасибо, братцы!» состоит в поддержке студентов, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, в их возвращении к обучению и созданию для них механизмов социальной самореализации. Участники проекта, помимо работы с персональными наставниками, прошли диагностику компетенций и построили траекторию личностного, профессионального и карьерного развития.

Студенты имели возможность не только выбрать новое направление для профессионального обучения, но и смогли получить предложение о трудоустройстве. Кроме того, они смогли поделиться своим опытом с участниками федеральных и региональных форумов, семинаров, молодежных слётов и фестивалей, таких как «Территория смыслов», ИТ-форум «ФИЧА», «Таврида» и др.

В ходе обучения участников программы посещали различные гости. Среди них телеведущая, член сборной России по бобслею в 2009 году Ирина Скворцова, президент Центра поддержки отечественных технологий Ярослав Федосеев, депутаты Госудумы Олег Леонов и Антон Ткачёв, а также общественный деятель, блогер Лара Ржондовская, ветеран разведки, участник боевых действий в Афганистане, военный эксперт Анатолий Матвейчук, финалист проекта «Голос», лауреат Национальной премии России, резидент Арт-кластера «Таврида» Василий Пасечник и заместитель проректора университета «Синергия» Юлия Андросова.

Кроме того, со студентами провели встречи депутат Народного совета ДНР Пётр Шимановский, депутат Народного совета ЛНР Владимир Поляков, мэр Невинномысска (Ставропольский край), Герой России Михаил Миненков и глава Алчевска (ЛНР) Альберт Апшев.

Платформу «Россия — страна возможностей» создали по инициативе президента РФ Владимира Путина в мае 2018 года. Она объединяет 26 проектов. За время работы платформы её участниками стали 20 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира.

В июле 2023 года Путин принял участие в заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», на котором обсуждались результаты работы платформы за пять лет. Российский лидер на встрече подчеркнул, что мероприятия в рамках совета направлены на поддержку людей и помощь в их самореализации.