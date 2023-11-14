Петропавловск-Камчатский, 14 ноября, 2023, 05:34 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи недалеко от Петропавловска-Камчатского. Об этом 14 ноября сообщили в Telegram-канале правительства Камчатского края со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

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Уточняется, что подземные толчки зафиксировали в 09:49 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 85 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг подземных толчков залегал на глубине 32 километров.

Толчки силой до 4 баллов ощутили жители Петропавловска-Камчатского, в Вилючинском округе и Елизовском районе ощущались толчки до трёх баллов. Рабочие группы спасателей завершили обследование социально значимых объектов после землетрясения. Серьезных повреждений не зафиксировано, объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 3,8. Эпицентр подземных толчков находился в 20 км к северо-западу от самой южной точки Сахалина — мыса Крильон.