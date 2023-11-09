Южно-Сахалинск, 9 ноября, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в неисполнении приказа и назначил ему наказание в виде двух лет и девяти месяцев колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Саид Царнаев/РИА Новости

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года девять месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении», — рассказали в суде.

Отмечается, что данный приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован в установленном порядке.

В суде было установлено, что подсудимый умышленно решил избежать участия в спецоперации, отказавшись выполнять приказ командира воинской части об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, при этом фигурант сослался на состояние здоровья и семейные обстоятельства.

Уточняется, что неисполнение приказа подсудимый допустил в период мобилизации, данное обстоятельство суд расценил в качестве отягчающего.

Как передавало ИА Регнум, Крымский гарнизонный военный суд 14 апреля признал виновным в неисполнение приказа командира военнослужащего одной из воинских частей на полуострове, виновный приговорён к двум годам колонии-поселения. За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 Уголовного кодекса, виновный приговорён к лишению свободы сроком два года в колонии-поселении.

В начале апреля 2023 года сообщалось, что Севастопольский гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело в отношении военнослужащего-контрактника, сержанта Вооружённых сил России, обвиняемого в нарушении правил уставных взаимоотношений и покушении на убийство сослуживца. Инцидент произошел в Мариуполе. По информации следствия, военнослужащий выстрелил в лицо командиру своего младшего брата, считая, что тот ответственен за гибель подчинённого в бою.