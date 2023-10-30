Нижний Новгород, 30 октября, 2023, 12:25 — ИА Регнум. В Нижегородской области стартует образовательный проект «Уроки с путешествием. Нижний Новгород — Волгоград». Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, реализация проекта поможет школьникам в полной мере осознать важность Сталинградской битвы.

Александр Куликов ИА REGNUM Мамаев курган

«Неоднократно обсуждали с родителями нижегородских школьников, что классические уроки истории не всегда позволяют в полной мере осознать масштабность некоторых событий из нашего прошлого», — отметил Глеб Никитин. По его мнению, если ознакомить детей с материалом на месте, где разворачивались события, всё гораздо лучше сохраняется в памяти.

«Решил реализовать идею таких уроков в рамках путешествий именно в год 80-летия разгрома нашей армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Где, как не в Волгограде, на Мамаевом кургане, знакомиться с историей этого важнейшего для нашей страны сражения», — подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Проект продлится четыре месяца, с ноября по февраль, в нем примут участие более 13 тысяч обучающихся 10-х классов нижегородских школ. Школьников отправят в культурно-образовательное путешествие на специально назначенном поезде в сопровождении педагогов, советников по воспитанию, а также студентов старших курсов высшего и среднего профессионального образования. В программу экскурсии войдут посещение достопримечательностей Волгограда и познавательные, обучающие занятия.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому в Нижнем Новгороде

Проект получил поддержку губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Школьники из Волгоградской области также смогут посетить Нижний Новгород для изучения истории ополчения Минина и Пожарского.

В целях комплексного обеспечения реализации проекта будет подписано соглашение между Волгоградской и Нижегородской областями о реализации образовательно-туристического проекта «Уроки с путешествием». Особое внимание будет уделено вопросам комплексной безопасности участников проекта.