Бангкок, 27 октября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Шестеро иностранных граждан, в том числе один россиянин и два индийца, задержаны после многочасовой полицейской осады виллы на таиландском острове Пхукет. Об этом сообщает 27 октября издание The Phuket News.

(сс)Takeaway Полиция Таиланда

Утром два сотрудника иммиграционной службы Пхукета прибыли на виллу, расположенную в районе города Чернг Талай. Они намеревались арестовать гражданина Индии, который нарушил миграционное законодательство слишком долгим пребыванием в стране, но на виллу их не пустили сотрудники охраны.

Сначала офицеры, отмечает издание, встретили российского гражданина, его виза была просрочена. Затем на них напали сотрудники охраны, в том числе иностранец с бейсбольной битой. На место вызвали подразделение полицейского спецназа, которое больше четырёх часов осаждало виллу.

В результате полицейские арестовали иностранцев и выяснили, что виллу арендовал гражданин Индии с женой-украинкой. На вилле стоимостью примерно $500 млн обнаружили около 20 автомобилей, более 30 беспилотников, а также диких животных, в том числе диких кошек, попугаев и питонов.

В полицейском участке 33-летнему гражданину России Георгию Ш. предъявили обвинение в превышении срока пребывания в стране на 60 дней. Двум индийцам также предъявили обвинения в нарушении миграционного законодательства. Ещё троих иностранцев обвиняют том, что они напали на правоохранителей и не давали им исполнять свои обязанности.

Как сообщало ИА Регнум, в период пандемии коронавируса группе российских туристов, приехавших в Таиланд, пришлось жить в пещере. Сначала путешественников ограбили, потом их гостиницу закрыли на карантин. Улететь на родину они не могли из-за прекращения воздушного сообщения, а знакомых в стране у них не было. Туристов обнаружила полиция, после этого о ситуации проинформировали российское посольство.