Москва, 19 октября, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Студент седьмого класса гимназии «Сколково» Юрий Мельников вместе с учителем биологии Антоном Фрыкиным придумал, как использовать моль для переработки пластика, сообщили 19 октября на сайте центра.

(сс) Сколково Юрий Мельников

Человечество, по экспертным оценкам, ежегодно производит более 430 млн тонн пластика, который по большей части превращается в мусор, загрязняя планету. В этой связи три года назад Мельников начал исследовать свойства восковых огнёвок — насекомых, которые могут питаться пластиком.

Известно, что огнёвки представляют собой одну из разновидностей моли, которая в природе ест воск. При этом насекомые также могут поглощать полиэтилен, перерабатывая его в этиленгликоль (спирт).

Через год свои исследования Мельников представил на Конференции молодых учёных МГУ. Ему удалось создать несколько видов контейнеров для огнёвок с разными параметрами питания и окружающей среды. В течение 150 дней учитель и ученик наблюдали за пятью поколениями личинок, чтобы установить необходимое воздействие для ускорения поедания полиэтилена личинками.

Мельников сообщил, что за месяц популяция огнёвок увеличивается в сто раз. Он считает, что если вырастить 3 трлн личинок, то они смогут съесть весь пластик, который образуется в Москве за год.

В августе 2022 года главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников заявил, что миллиарды тон пластика уходят в отходы, загрязняя окружающую среду и тело человека. По его словам, микрочастицы пластика можно обнаружить и в лёгких и крови человека. Он также заявил, что сковородки с антипригарным покрытием, медицинские маски, чайные пакетики, синтетическая одежда с микроповреждениями при стирке — все это источник микропластика, попадающего в воду, землю и воздух.