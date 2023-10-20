Москва, 20 октября, 2023, 14:39 — ИА Регнум. В Москве следователи выясняют обстоятельства появления на свет документа, дающего право на отсрочку от мобилизации сотруднику Большого академического театра России Сергею Еремееву. Как стало известно ИА Регнум, справка для оформления отсрочки от призыва на военную службу была выдана еще в январе этого года, но доследственная проверка началась только сейчас. Примечательно, что сам сотрудник Большого уже мобилизован и больше года с гордостью отдает свой долг Родине.

Павел Бедняков/РИА Новости Актер Сергей Еремеев

«19 октября Следственный комитет инициировал проверку в отношении неизвестного, который от имени военного комиссара Тверского района Москвы выдал справку на отсрочку от мобилизации бутафору Большого театра Сергею Еремееву. Справка была выдана 17 января 2023 года. На тот момент Сергей уже более трех месяцев нёс службу в зоне СВО», — сообщил источник.

По данным следствия, Большой театр не входит в список организаций, которые могут предоставлять отсрочку от мобилизации. Примечательно, что ни семья ни коллеги по театру ничего не слышали о той самой отсрочке. По словам отца Сергея Валерия, его сын сразу после получения повестки ещё в 2022 году пришёл в военкомат, а позже после подготовки отправился в зону СВО.

Также отец добавил, что сын никогда не пытался «отмазаться» от армии или бегать от сотрудников военкомата, потому что патриотизм у него в крови, как и всех членов семьи Еремеевых.

«Мой сын работал в Большом театре много лет. Никто никогда не просил отсрочки за него, да и он сам с гордостью пошел защищать Родину. Уже второй год пошёл, как он на СВО. Как только ему вручили повестку, он сразу отправился в военкомат», — сообщил ИА РегнумВалерий Еремеев.

Следователям предстоит выяснить, кто без ведома пытался Сергея Еремеева и его семьи пытался сделать отсрочку мобилизованному. 35-летний Сергей Еремеев пришёл на работу в Большой театр более 10 лет назад. Его взяли работать в бутафорский цех, потому что рассмотрели у парня талант. Одной из первых его работ, которая была для него по сути экзаменом, была цепь для балета «Лебединое озеро». в 2014 Сергея призвали в армию. Во время службы в Отдельной дивизии оперативного назначения парень сдал на краповый берет. в 2015 году был участником парада на Красной площади.