Тбилиси, 20 октября, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Власти Грузии разработали детальный план на случай возможной ядерной войны в регионе, сообщило 20 октября агентство Sputnik Грузия.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

«Утвержден план действий, согласно которому для каждого ведомства расписан сценарий действий», — рассказал глава Службы госбезопасности Грузии Георгий Лилуашвили.

Он добавил, что у министерства здравоохранения страны есть конкретный план по запасам медикаментов, которые во время ядерной войны распределят среди населения, а также лечению граждан и организации бомбоубежищ.

При этом Лилуашвили заявил, что в случае прямого удара убежище не поможет.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что риски ядерной войны растут с каждым днём, но ещё есть шанс её избежать. Он заверил, что Россия не дрогнет и применит ядерное оружие, если столкнётся с такой необходимостью. При этом Москва многократно подчёркивала недопустимость развязывания ядерной войны, так как победителей в ней быть не может. Помимо этого, Россия рассматривает такое оружие только как средство обороны.

В беседе с ИА Регнум профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ, член Академии политической науки, член Научного совета Российского военно-исторического общества Сергей Черняховский заявил, что риски ядерной войны действительно растут, но вряд ли применение такого оружия возможно из-за Украины. Эксперт считает, что пока в мире была двухполярная система, угрозы войны не возникало. Сейчас же, по его словам, остаётся положиться на искусство манёвра политических субъектов.