Варшава, 10 октября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Глава генштаба ВС Польши генерал Раймунд Анджейчак подал в отставку, сообщает 10 октября Польское агентство печати (PAP).

Pawel Supernak/ЕРА/ТАСС Раймунд Анджейчак

Отмечается, что заявление об уходе также подал оперативный командующий ВС республики генерал Томаш Пиотровский.

Пресс-секретарь генштаба Ионна Клейшмит подтвердила сообщения об отставке Анджейчака, добавив, что, как и любой солдат, он имеет право покинуть пост без объяснения причин.

Других подробностей об уходе в отставку двух военачальников не сообщается.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Анджейчак заявил, чтопозиции Киева на боле боя стремительно ухудшаются и многие лидеры стран Запада понимают, как Украина далека от победы.

По его словам, в первую очередь его мнение связано с тем, что «ничто» не указывало на то, что Россия не сможет поддерживать свои военные усилия, а усилия стран Запада в экономической войне не смогли предотвратить этого.