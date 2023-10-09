Южно-Сахалинск, 9 октября, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Повреждение подводного волоконно-оптического кабеля привело к ограничению связи между островами Курильской гряды Итуруп и Кунашир. Об этом 9 октября сообщило правительство Сахалинской области в Telegram-канале.

The Official CTBTO Photostream Коммуникационный кабель на дне океана

«Зафиксировано повреждение подводного волоконно-оптического кабеля между Итурупом и Кунаширом. Это привело к ограничению предоставления услуг связи на островах Кунашир и Шикотан», — сказано в сообщении.

Власти Южно-Курильского района оперативно взяли на особый контроль вопросы, связанные со скорейшей ликвидацией последствий аварии. Совместно с операторами связи было проведено экстренное совещание и выработаны важные решения для задействования альтернативных каналов предоставления связи жителям островов на период восстановления подводной линии.

Перед операторами связи поставлена задача в максимально сжатые сроки организовать спутниковые каналы для предоставления услуг голосовой связи. В первую очередь восстановят доступ в сеть Интернет для социально значимых объектов — больниц, школ и так далее.

Ранее ИА Регнум сообщало, что режим ЧС введён в связи с прохождением тайфуна и его последствиями на территории Южно-Сахалинского городского округа. Из-за удара стихии в нескольких микрорайонах города частично нарушена подача электроэнергии. Всего без света остались жители 584 частных и шести многоквартирных домов. Над восстановлением сети работают бригады специалистов.