Москва, 2 октября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Импортозамещение в сфере IT в России началось достаточно давно, однако именно события 2022–2023 годов стали катализатором процесса перехода на отечественные решения. О том, какие вызовы стоят перед российскими компаниями для достижения технологического суверенитета, в интервью ИА Регнум рассказал президент Лиги Цифровой Экономики Сергей Шилов.

Лига Цифровой Экономики Сергей Шилов

ИА Регнум: В последние полтора года в России ведется активная работа по обеспечению технологического суверенитета страны. Какие предварительные итоги можно подвести?

Сергей Шилов: Российские IT-компании сделали очень многое по целому ряду направлений. Огромное число проектов реализовано в сфере IT-услуг, в первую очередь по заказной разработке цифровых решений. В этой области импортозамещение уже произошло — все услуги оказываются нашими специалистами, которые работают в российских компаниях. Практически полностью перешел на отечественные продукты госсектор, который является ориентиром для остальных отраслей в части цифровизации процессов.

Мы видим значительный прогресс поставщиков программного обеспечения. Сейчас есть несколько направлений, где российские разработки не только не уступают, но и зачастую превосходят зарубежные аналоги: электронный документооборот, информационная безопасность, ERP, различные офисные приложения.

Последние полтора года были полезны в том смысле, что многие заказчики в силу сложившихся обстоятельств реально обратили внимание на российские продукты. Но я бы не стал акцентировать внимание именно на этом периоде. Большая работа в сфере обеспечения технологического суверенитета ведется по меньшей мере с 2014 года. Лига Цифровой Экономики активно участвует в этой работе, реализуя масштабные проекты по переходу крупных государственных и коммерческих заказчиков с иностранного ПО на российские решения.

ИА Регнум: Что можно сказать по поводу аппаратных средств. Удалось ли наладить их параллельный импорт?

Сергей Шилов: Если говорить про аппаратное обеспечение, то тут ситуация чуть более сложная, но тоже есть определенные достижения российских разработчиков. Уход иностранных вендоров послужил серьезным импульсом к развитию этой сферы, как и в целом IT.

Конечно, пока что решать текущие задачи российских компаний помогает параллельный импорт. Есть сотрудничество с Китаем и другими дружественными странами. Я бы сказал, где-то с конца прошлого года выстроена понятная система закупок и сегодня она эффективно работает.

ИА Регнум: Можно ли сейчас поставить знак равенства между проектами цифровизации и проектами по импортозамещению IT? Либо же есть какие-то решения с использованием зарубежных технологий/продуктов, проекты гибридного характера?

Сергей Шилов: По ряду направлений у нас пока нет полноценных аналогов иностранных решений и продуктов, поэтому цифровизация идет как на российском, так и на зарубежном ПО. В частности, присутствует достаточно много азиатских продуктов. Импортозамещение, безусловно, является важнейшим направлением в области развития информационных технологий, но это не все, что происходит в отрасли. Многие проекты опираются на иностранные решения, в этом нет ничего странного.

Более того, полностью перейти на собственные разработки сейчас, наверное, не может ни одна страна в мире. Это обусловлено глубоким разделением труда, которое сложилось в современной цивилизации, все распределено между разными регионами. Поэтому ключевой момент — импортозамещение критической инфраструктуры. Необходимо определить, что именно относится к такой инфраструктуре, и затем бросить все силы на эти направления, то есть расставить приоритеты. Здесь свою роль должно сыграть государство, которое сегодня многое делает для поддержки IT-отрасли и ее сотрудников, — выступить в качестве модератора и отчасти инвестора.

ИА Регнум: Какие сложности, вызовы стоят сегодня перед IT-компаниями и заказчиками?

Сергей Шилов: Ключевой вызов для российских IT-компаний и заказчиков — это бюджеты. Ни для кого не секрет, что цифровизация стоит дорого. И в ситуации, когда рынок сбыта в той или иной сфере замкнут в рамках одной страны, встает вопрос приоритетов. У компаний непростой выбор — во что инвестировать, какие продукты развивать. Надо понимать, на какие продукты, особенно импортозамещенные, будет реальный спрос.

Например, остается возможность закупать восточные решения, и те компании, которые инвестируют в развитие продуктов, сталкиваются с конкуренцией со стороны иностранных поставщиков. У заказчиков тоже дилемма: покупать российское или импортное. Мы, разумеется, говорим не только о программном обеспечении, но и цифровых решениях, оборудовании. Однозначный вывод есть только по сегменту IT-услуг, где спрос полностью закрывается российскими игроками. По всем остальным направлениям есть нюансы. Особенно по оборудованию.

ИА Регнум: Хватает ли кадров российским компаниям для достижения ощутимых результатов импортозамещения? Какова актуальная ситуация на рынке труда в IT?

Сергей Шилов: В цифровой индустрии, не только в России, но и по всему миру, остро стоит проблема с кадрами. В некоторых сегментах ситуация получше, а где-то она чрезвычайно сложная. Например, настоящая головная боль — где взять специалистов по микрочипам.

Если говорить о программистах, то при определенных усилиях можно найти экспертов практически с любыми навыками. Но по целому ряду направлений, связанных с оборудованием, это просто невозможно.

Сейчас заметен тренд возвращения в Россию айтишников из-за рубежа. То есть те люди, которые уехали в течение последних полутора лет, начинают возвращаться, потому что во многих странах жить менее комфортно и привычно, чем у нас. Однако кардинально на ситуацию с IT-ресурсами это не влияет.

Чтобы решить эти вопросы, необходимо проводить комплексную работу в рамках всего государства: поднимать профильное образование, поддерживать IT-отрасль, в целом развивать экономику и социальную сферу.

ИА Регнум: Дайте прогноз на ближайшие пять–десять лет: какие будут актуальные тренды в сфере IT и как будет идти глобальная работа по импортозамещению?

Сергей Шилов: Есть достаточно пессимистичный сценарий, при котором объем мировой торговли начнет уменьшаться. Тогда не будет реальной возможности закупать, развивать многие решения и продукты по тем или иным причинам. В этом случае цифровая отрасль сильно изменится. Надо отдавать себе отчет, что те решения, которые сегодня предназначены крупному, среднему и малому бизнесу, юридическим и физическим лицам, станут недоступны. Возможно, пользователи даже частично перейдут на кнопочные телефоны, так как основные цифровые ресурсы будут заняты в других сферах.

Посмотрим, как будут развиваться события. Я все-таки остаюсь оптимистом и жду, что благосостояние человечества будет увеличиваться. Основными трендами станут нейросети, искусственный интеллект, продвинутые облачные технологии. Если брать импортозамещение, то это направление будет в каждой стране, включая Россию, однако его доля останется все-таки относительно небольшой. Наша страна сделает свои решения в области критической инфраструктуры, какие-то задачи будут закрываться при помощи заказной разработки и зарубежных продуктов. Цифровые технологии будут активно применяться в сфере массового обслуживания, а также в военно-промышленном комплексе.