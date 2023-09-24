Киев, 24 сентября, 2023, 20:09 — ИА Регнум. ВСУ пытались эвакуировать подбитые российскими военными Западной группировки войск танки Leopard на купянском участке в зоне специальной военной операции, рассказал 24 сентября разведчик ВС России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Была попытка эвакуации танка, противник подогнал такой же танк Leopard и советский танк, они пытались сцепкой вытащить его на более ровную поверхность, при этом мы не давали им этого сделать с помощью артиллерии», — рассказал военный РИА Новости.

Как уточнил разведчик, ВСУ пытались провести эвакуацию одной из машин ночью. После наблюдения за ними с помощью беспилотников, разведчики подпустили украинских военных непосредственно к машине, а затем передали координаты расчёту реактивной системы залпового огня «Град» для нанесения удара.

«Эвакуация закончилась бегством противника», — подытожил боец.

Как сообщало ИА Регнум 15 сентября, российский танк обратил в бегство колонну техники ВСУ. На южнодонецком направлении экипаж отразил украинскую атаку, уничтожив в ходе боя несколько бронемашин и обратив в бегство оставшиеся силы. Всего российские военные на этом направлении отразили три атаки ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Также сорвали ротацию украинских сил в районе Новодонецкого, при этом ВСУ потеряли автомобильную технику и живую силу.