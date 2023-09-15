Москва, 15 сентября, 2023, 06:21 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении экипаж танка под командованием ефрейтора Владимира Цацулина отразил атаку ВСУ. В ходе боя были уничтожены несколько бронемашин противника, оставшиеся украинские силы были вынуждены бежать. Всего на данном направлении было отражено три атаки ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Также была сорвана ротация украинских сил в районе Новодонецкого. При этом ВСУ потеряли автомобильную технику и живую силу.

Бойцам группировки удалось артиллерийским огнём уничтожить пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ в Угледаре, два склада боеприпасов в Углесборочной, пункты временной дислокации 37-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ в Пречистовке и Золотой Ниве.

В ходе боёв противник потерял спутниковую станцию Starlink и пункт управления беспилотной авиацией, танк, станцию РЭБ.

Олег Чехов добавил, что в Великой Новосёловке удалось поразить буксируемую гаубицу Д-30, в районе Темировки — гаубицу «Мста-Б». Миномётные расчёты были уничтожены в Новодаровке и Углесборочной.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Двуречной, а также успешно отразили атаку противника под Ковалевкой в Харьковской области.

Отказ от переговоров с Россией весной 2022 года стал провалом президента Украины Владимира Зеленского. Когда он принимал такое решение, он верил обещаниям Запада о помощи, но было понятно и предсказуемо, что США отправили Украину на кровавую бойню, считает профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.