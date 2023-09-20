Москва, 20 сентября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. 4.5 составил проходной балл в профильные «ФосАгро-классы» в этом учебном году. Во всех городах, где есть предприятия «ФосАгро», компания строит и развивает свою образовательную модель. Этот опыт комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре рекомендовал учитывать при формировании образовательно-производственных кластеров в ключевых отраслях промышленности.

Иван Шилов ИА REGNUM «ФосАгро»

Выпускники «ФосАгро-классов» в этом году успешно поступили в Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет, Мурманский арктический университет, Саратовский технологический университет, Петербургский государственный университет путей сообщения и другие. Большинство (58% в 2023 году) выбирают технические специальности, востребованные в компании, — химическая технология, горное дело, информационные технологии, электро− и теплоэнергетика. 40% выпускников связывают свое будущее с «ФосАгро», они заключили с предприятиями целевые договоры на обучение.

Как сообщили в компании, целью самостоятельно взращивать работников для своих производств «ФосАгро» задалась давно. Схема «школа — вуз — предприятие» начала обкатку в 2013 году с создания «ФосАгро-классов», предполагавших не только углубленное изучение профильных наук, но и солидную профориентационную программу. Потом «ФосАгро-классы» выросли в «ФосАгро-школы». В 2019 году проект дал первые плоды — на предприятия вернулись квалифицированные молодые специалисты. В 2023-м ряды компании пополнили уже 36 выпускников «ФосАгро-классов». А общий кадровый приток за эти годы — 120 высокомотивировнных профессионалов, получивших престижное высшее образование.

Обеспечив стабильный приток специалистов с высшим образованием, компания двинулась дальше. Помимо «ФосАгро-классов», в образовательную парадигму теперь входят и «колледж-классы», программа которых охватывает 8–9-е классы и нацелена на подготовку квалифицированных рабочих для химической промышленности. Подшефный Череповецкий химико-технологический колледж (ЧХТК) стал одним из первых участников федерального проекта «Профессионалитет», главная цель которого — синхронизация потребностей и запросов работодателей со знаниями, умениями и навыками, которые ребята получают в образовательных учреждениях. Оборудование в учебных мастерских и лабораториях ЧХТК полностью соответствует тому, что установлено на предприятиях «ФосАгро». В базовых для компании колледжах (кировском филиале МАГУ и ЧХТК) применяется дуальный подход, благодаря которому 70% учебного времени учащиеся проводят за практическими занятиями. Таким образом наставникам выпускников на производстве не приходится тратить ни дня на переучивание. В цеха приходят готовые специалисты.

«ФосАгро-школы» — гордость компании, — подчеркнул первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. — Со школьной скамьи мы растим будущих коллег и руководителей. Благодаря проекту в нашу команду вливаются мотивированные, хорошо подготовленные профессионально молодые специалисты. Со своей стороны мы делаем все, чтобы у ребят были условия для развития, самоорганизации и построения карьеры».

В 2019 году систему образовательных и профориентационных проектов «ФосАгро» признали победителем одного из самых престижных в стране конкурсов в области управления персоналом — HR-бренд.