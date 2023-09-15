Владивосток, 15 сентября, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Газпромбанк рассматривает инициативу властей Приморья по созданию новых портовых мощностей в Приморском крае. Об этом заявил первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов в интервью «Известиям» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Пресс-служба Газпромбанка Газпромбанк

«Мы плотно работаем с Корпорацией развития, которая как раз сегодня разрабатывает концепцию развития портовых мощностей. Мы активно сотрудничаем с РЖД, чтобы профинансировать проекты, которые железнодорожники не могут профинансировать в рамках собственной инвестиционной программы. Мы стремимся обеспечить опережающие финансирование, которое позволит развернуть проекты по реконструкции станций, удвоению путей, электрификации и так далее», — рассказал Чичканов.

Он также рассказал об экспертизе банка в проектах в сфере культуры и туризма. Сейчас Газпромбанк реализует собственный проект по созданию горнолыжного туристического кластера в Ямало-Ненецком АО «Рай-из», а также в рамках ВЭФ подписал соглашение об участии в создании Дальневосточного художественного музея.

«Действительно, и Рай-Из, и Камчатка, и в целом Дальний Восток и Арктика — это настоящие туристические жемчужины, способные удивить путешественников. Однако туризм там достаточно дорогой — в первую очередь, потому что мало предложений. И мы как раз стремимся обеспечить эти предложения», — заметил первый вице-президент Газпромбанка.

По словам Чичканова, Газпромбанком утверждена стратегия «Мегаигрок», в рамках которой, в том числе, банк развивает компетенцию классических банковских продуктов в проектном финансировании инфраструктуры. «ГЧП — это, прежде всего, проектное финансирование в области инфраструктуры. Мы уверены, что развитие этого механизма обеспечит огромный вклад в развитие экономики», — подчеркнул спикер.