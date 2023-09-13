Владивосток, 13 сентября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Газпромбанк выступит инвестором и кредитором в проекте создания и эксплуатации нового здания Дальневосточного художественного музея в г. Хабаровске. Документ о намерении заключить концессионное соглашение по проекту подписали Хабаровский край, Газпромбанк и ГК «Бамтоннельстрой-Мост» в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Пресс-служба Газпромбанка Первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер, министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин и замгендиректора по перспективному развитию «Бамтоннельстрой-Мост» Виталий Шишмарёв на подписании соглашения

До конца сентября стороны планируют заключить концессионное соглашение. Капзатраты в проекте оцениваются в 9,8 млрд рублей. Музей в эксплуатацию планируется ввести до конца 2027 года, а стадия эксплуатации концессионером завершится в конце 2037 года.

На сегодняшний день уже разработана архитектурно-строительная концепция проекта, следующим шагом планируется проведение проектно-изыскательных работ.

Первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер отметил, что новое современное музейное пространство будет удобной культурно-образовательной площадкой в Хабаровске и еще одним центром притяжения как для жителей, так и для гостей города.

«Будущий музей — это больше, чем хранение и экспозиция фондов. Это современное общественное пространство с актуальной арт-площадкой для развития креативных индустрий», — прокомментировал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он добавил, что с подписанием соглашения власти готовы в ближайшем будущем заключить концессию и дать старт новому этапу — проектированию и строительству уникального здания художественного музея на Дальнем Востоке.

Замгендиректора по перспективному развитию «Бамтоннельстрой-Мост» Виталий Шишмарёв отметил, что территория музея будет интегрирована в городскую среду с помощью новых пешеходных маршрутов и сквозного прохода, который обеспечит удобный доступ к набережной и городу. «Реализация проекта способствует развитию и сохранению человеческого капитала в регионе, повышению его привлекательности для туристов и инвесторов, а также формированию позитивного имиджа Дальнего Востока как центра культурной жизни России», — подчеркнул Шишмарёв.

«Газпромбанк обладает уникальным опытом реализации проектов в самых разных направлениях и любой сложности, участвуя в создании инфраструктуры для отраслей культуры и образования по механизму государственно-частного партнерства, применение которого все больше распространяется», — подчеркнул Бруссер.