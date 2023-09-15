Владивосток, 15 сентября, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Приморского края Михаил Петров освобождён от должности из-за нерешённой проблемы с пайщиками ЖСК «Остров» на острове Русском. Такое решение принял губернатор Олег Кожемяко, сообщила 15 сентября пресс-служба правительства края.

Правительство Приморского края Михаил Петров

Петрову, зампреду правительства края по строительству, поручали решить проблему с жилищным кооперативом, который строится с 2012 года. Однако в обозначенные сроки этого не произошло, говорится в сообщении.

«Вина его в том, что он ситуацию не отрегулировал до конца, доложил, что там всё нормально. Мы там побываем, в том числе с прокуратурой», — заявил Кожемяко на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства края.

По словам губернатора, ситуацию с ЖСК, где до сих пор не сданы все объекты, осложняет нежелание председателя кооператива отдавать ключи, якобы из-за отсутствия уверенности в том, что паи выплачены. Ситуация в корне неправильная.

Юридическую помощь и поддержку окажет прокуратура. Вопрос передан главе краевого минстроя Виталию Блоцкому. Граждане должны получить ключи от жилья, обещанные им давным-давно, подчеркнул Кожемяко.

Как сообщало ИА Регнум, ЖСК «Остров» был создан в октябре 2012 года. Дома кооператива предназначались для преподавателей ДВФУ и учёных РАН, а также для семей с тремя и более детьми. Землю под кооператив — свыше 40 гектаров — выделили из федеральной собственности, всего пайщиков 378. Начатое в 2016 году строительство заморозили через два года из-за проблем генерального подрядчика, компании «ИСК «Аркада».

В 2020 году было возбуждено уголовное дело о хищении более 146 млн рублей при строительстве кооперативного жилья. В конце 2022 года дома начали сдавать, средства для завершения стройки выделила компания «Дом.РФ».