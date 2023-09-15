Москва, 15 сентября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Москва занимает первую строчку среди десяти мегаполисов мира в рейтинге темпов роста промышленного производства. Индекс промпроизводства (ИПП) Москвы в 2022 году вырос на 15,1%. Так, российская столица с большим отрывом опередила такие крупные города, как Рио-де-Жанейро, Пекин, Шанхай, Сингапур и Барселона, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Департамент экономической политики и развития города Москвы проанализировал уровень промышленного производства и экономической активности в десяти крупнейших мегаполисах на основе официальных статистических данных. В исследовании рассматривались следующие города: Москва, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Нью-Дели, Пекин, Шанхай, Сингапур, Барселона, Токио, Хошимин — агломерации со схожими структурами экономики. Для отбора использовались такие критерии, как численность населения более пяти миллионов человек и доля промышленности в структуре ВРП более 15%.

«Индекс промпроизводства в Москве растет с 2017 года, рост не прекращался ни в разгар эпидемии коронавируса, ни в период санкций. По итогам 2020 года Москва показала наибольший рост ИПП среди десяти крупнейших мегаполисов, а в 2021 году вошла в тройку лидеров, пропустив вперед лишь Пекин», — пояснил Ефимов. Он добавил, что темпы роста промышленного производства Москвы указывают на высокую востребованность столичных производственных мощностей, их инвестиционную привлекательность, растущий спрос со стороны населения, а также подтверждают статус российской столицы как передового производственного центра.

Вторую строчку среди десяти агломераций по уровню промпроизводства за 2022 год занял Хошимин, который показал рост ИПП на 7,8%, третью — Рио-де-Жанейро с ростом в 4,6%. В Сингапуре показатель вырос на 2,6%, в Токио — на 2%, в Барселоне — на 1,1%, а в Сан-Паулу — на 0,2%.

Три города столкнулись с падением промышленного производства. В Шанхае оно снизилось на 2,2%, а в Нью-Дели — на 7,2%. Наибольшее падение из «десятки» — на 16,7% — показал Пекин, который годом ранее был лидером рейтинга, отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что главным фактором роста остается развитие обрабатывающего сектора промышленности.

«По итогам 2022 года обрабатывающие предприятия Москвы нарастили выпуск продукции на 17,2%. Такой результат стал возможен в том числе благодаря системной поддержке производителей со стороны правительства Москвы, инструментами и мерами которой в том году воспользовались около 400 крупных и средних промышленных предприятий города», — отметил руководитель ведомства.

Кроме того, Москва также демонстрирует высокую экономическую активность: за последние семь лет среднегодовой прирост валовой добавленной стоимости на душу населения по паритету покупательной способности в Москве составил 7,5%. По этому показателю Москва заняла второе место, уступив лишь Хошимину с ростом на 9,3%.

Москва — крупнейший мировой мегаполис. По качеству жизни человека, уровню развития городской среды, транспорта, городского здравоохранения, жилищного строительства, городских услуг, электронного правительства и безопасности и другим показателям Москва с 2010 года входит в число мировых лидеров и успешно конкурирует с крупнейшими мегаполисами планеты. Высокий уровень развития и динамично растущая экономика делают Москву драйвером развития и для всей страны в целом.