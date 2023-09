Москва, 14 сентября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Заслуженная артистка России Рамиля Искандер ранее собирала средства на лечение заболевшей матери.

РИА Новости/Владимир Федоренко Рамиля Искандер

В 2018 году артистка опубликовала пост и сбор средств на лечение матери Нажии Хисамовой, у которой обнаружили онкологическое заболевание на последней стадии.

«Государственная больница отказалась ее лечить, мол, поздно… Я опускаю все страшные и порой отвратительные подробности моей двухлетней борьбы за ее жизнь после того, как я приняла непоколебимое решение бороться и победить. И я искренне убеждена, что мы победим, потому что мама — самый светлый человек из всех, кого я знаю, всю жизнь отдавший людям», — писала Рамиля в своих соцсетях.

Рамиля Искандер рассказала, что ей удалось найти клинику и врачей, которые смогли добиться улучшений в состоянии пациентки. Но лечение обошлось артистке дорого.

«Лекарство очень дорогое, одно вливание, а их было уже много, и предстоит ещё не менее десяти, стоит сотни тысяч рублей. Я продала свою квартиру и живу в съемной, взяла кредиты и заняла деньги у друзей. Этих денег хватило на два года лечения, нужно его закончить, потому что Надежда на выздоровление крепнет, и небезосновательно, с каждым днём», — писала Рамиля.

В январе 2019 года Нажия Хисамова скончалась, ей было 70 лет.

Как сообщало ИА Регнум, почти 2 кг наркотиков обнаружили у заслуженной артистки России, актрисы Рамили Искандер (Хисамовой). Сотрудники наркоконтроля 29 августа провели обыск в доме Искандер в поселении Марушкинское в Москве и обнаружили амфетамин и кокаин массой 0,05 грамма. Кроме того, в автомобиле актрисы были спрятаны два свёртка с 1966 г мефедрона.

Брат артистки Рустам рассказал корреспонденту ИА Регнум, что Рамиля Искандер не испытывала нужды в денежных средствах.

Искандер Рамиля Рифовна родилась 24 июня 1977 года. В 2002 году она переехала в Москву из Челябинска и поступила на работу в театр им. К. С. Станиславского, через год она перешла в Российский государственный академический молодёжный театр. Помимо театральных постановок, Искандер сыграла множество ролей в кино, на её счету такие сериалы как «Любопытная Варвара», «Фурцева», «предлагаемые обстоятельства», «Оперативный псевдоним» и многие другие. Рамиля была востребована в качестве актёра озвучки, её голосом говорили герои сериала «Настоящий детектив», драмы «Чёрный лебедь», мюзикла «Бурлеск», комедий «Призраки бывших подружек», «Не шутите с Зоханом». Актриса приложила руку к озвучке многих зарубежных кинокартин, в том числе «Дориан Грей», «Шерлок Холмс» режиссёра Гая Риччи, «Чудо Женщина», «Kingsman: Золотое кольцо», «Бегущий по лезвию 2049», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Опасная игра Слоун», «Суперсемейка», «1+1», «Полночь в Париже», «Дело храбрых», «Девушка с татуировкой дракона» и десятка других фильмов.

Голос Искандер знаком многим любителям видеоигр, им говорят персонажи Dead Space, World of Warcraft, Ведьмак 2 и 3, Far Cry 5, Diablo III, League of Legends, Assassin’s Creed, FIFA 19 и многих других.