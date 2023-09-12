Путин: 270 тыс. россиян добровольно подписали контракт о службе в ВС России
Владивосток, 12 сентября, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Контракт о службе в Вооружённых силах (ВС) РФ и добровольческих подразделениях подписали за последние шесть-семь месяцев 270 тыс. человек, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Мы провели частичную мобилизацию, как известно. 300 тыс. человек мы призвали. Сейчас, за последние шесть-семь месяцев, добровольно подписывают, подписали уже контракт на службу в вооружённых силах, добровольческих подразделениях 270 тыс. человек», — сказал президент.
По его словам, контракт с ВС России ежедневно приходят подписать 1–1,5 тыс. человек. Президент подчеркнул, что россияне подписывают контракты сознательно, понимая, что будут в зоне боёв.
«Мужики наши, мужчины российские понимают, что их ожидает, что они могут жизнь отдать за родину, получить тяжёлые ранения, всё равно на это идут сознательно и добровольно. Они защищают интересы родины», — добавил глава государства.
Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев информировал, что с 1 января 2023 года на контрактную службу в вооружённые силы поступили около 280 тысяч человек. Часть граждан, которые в этот период подписали контракты с Министерством обороны, ранее пребывали в запасе, другие являются добровольцами, отмечал зампредседателя Совбеза.
По его словам, систему отбора на службу по контракту удалось успешно адаптировать к условиям специальной военной операции. Приняты ряд решений, которые позволили повысить социальную защищённость и самих контрактников, и членов их семей, добавил он.
Так, в августе 2023 года президент России подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые участвуют в спецоперации на Украине. Страховая выплата семье в случае гибели добровольца установлена в размере 3,13 млн рублей, при получении инвалидности она составит до 2,3 млн рублей, при получении ранения или увечья — до 313 тыс. рублей.