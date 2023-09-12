Владивосток, 12 сентября, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Контракт о службе в Вооружённых силах (ВС) РФ и добровольческих подразделениях подписали за последние шесть-семь месяцев 270 тыс. человек, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Мы провели частичную мобилизацию, как известно. 300 тыс. человек мы призвали. Сейчас, за последние шесть-семь месяцев, добровольно подписывают, подписали уже контракт на службу в вооружённых силах, добровольческих подразделениях 270 тыс. человек», — сказал президент.

По его словам, контракт с ВС России ежедневно приходят подписать 1–1,5 тыс. человек. Президент подчеркнул, что россияне подписывают контракты сознательно, понимая, что будут в зоне боёв.

«Мужики наши, мужчины российские понимают, что их ожидает, что они могут жизнь отдать за родину, получить тяжёлые ранения, всё равно на это идут сознательно и добровольно. Они защищают интересы родины», — добавил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев информировал, что с 1 января 2023 года на контрактную службу в вооружённые силы поступили около 280 тысяч человек. Часть граждан, которые в этот период подписали контракты с Министерством обороны, ранее пребывали в запасе, другие являются добровольцами, отмечал зампредседателя Совбеза.

По его словам, систему отбора на службу по контракту удалось успешно адаптировать к условиям специальной военной операции. Приняты ряд решений, которые позволили повысить социальную защищённость и самих контрактников, и членов их семей, добавил он.

Так, в августе 2023 года президент России подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые участвуют в спецоперации на Украине. Страховая выплата семье в случае гибели добровольца установлена в размере 3,13 млн рублей, при получении инвалидности она составит до 2,3 млн рублей, при получении ранения или увечья — до 313 тыс. рублей.