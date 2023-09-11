Москва, 11 сентября, 2023, 13:02 — ИА Регнум. В Астрахани сотрудники полиции проводят служебную проверку после стрельбы на свадьбе. По предварительным данным, огонь из травматического пистолета открыл 28-летний участковый уполномоченный полиции Дамир У. Ранение в ногу получил 27-летний Антон Б., который перед этим повздорил с матерью полицейского.

Иван Шилов ИА Регнум

«В минувшее воскресенье в городскую больницу № 2 Астрахани поступил 28-летний сотрудник полиции с диагнозом сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти. Мужчина сообщил, что травмы получил на свадьбе», — рассказал ИА Регнум источник в оперативных службах региона.

Коллеги пострадавшего стали выяснять обстоятельства, при которых было совершено нападение на 28-летнего Дамира, и узнали, что его обидчик тоже оказался в больнице, но с пулевым ранением.

А начался конфликт в местном кафе «Тарантино», где гуляла свадьба. Мать полицейского — 48-летняя Аделя повздорила с 27-летним Антоном. В ходе конфликта женщина плеснула на оппонента стакан воды. В ответ в Аделю полетел фужер, который разбился и нанес ей порез на лице. Именно в этот момент забирать мать со свадьбы приехал ее сын — участковый местной полиции. Дамир, увидев кровь на лице матери, пошел разбираться с ее обидчиком.

Во время выяснения отношений Антон ударил полицейского в челюсть. Тот, в свою очередь, достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. Антона увезли в другую больницу с ранением в область таза. Теперь все обстоятельства конфликта предстоит выяснить сотрудникам управления собственной безопасности регионального УМВД. Дамир уверяет, что прежде чем выстрелить в обидчика, предупредил его об ответственности за нападение на полицейского, а кроме того, сначала пытался сделать предупредительный выстрел в воздух, но якобы произошла осечка.