Гонконг, Китай, 8 сентября, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Занятия в школах и движение наземного общественного транспорта приостановлены в Гонконге из-за сильнейших за последние 139 лет ливней. Об этом 8 сентября говорится в заявлении властей.

Newdesignfile.com Ливень

«Правительство объявило, что занятия в школах сегодня отменяются из-за экстремальных условий, вызванных сильными наводнениями и серьезными нарушениями в работе транспорта», — сказано в документе.

В ночь на 8 сентября Метеорологическая обсерватория Гонконга объявила наивысшее из существующих, «чёрное» штормовое предупреждение. Метеорологи указали в сводке, что за час с 23:00 по 00:00 по местному времени (с 18:00 по 19:00 мск) в городе выпало рекордное с 1884 года количество осадков — 158,1 мм.

Мощнейшие за 139 лет метеонаблюдений ливни вызваны областью пониженного давления, созданной тайфуном «Хайкуй». Ожидается, что экстремальные метеоусловия сохранятся как минимум до полудня 8 сентября. По этой причине работодателям рекомендовано предоставить сотрудникам гибкий график, учитывающий их безопасность при передвижении по городу. При этом несколько станций метро в городе затоплено, движение общественного транспорта приостановлено.