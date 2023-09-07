Москва, 7 сентября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Члены сборной России, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины стали лицами пятой спартакиады для промышленников. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины

«Для сотрудников промышленных предприятий отборочные соревнования спартакиады «Моспром» подошли к концу, однако для учащихся средних и высших учебных заведений первые состязания пройдут 9 сентября и продлятся почти до финала», — сказал Овчинский. «Итоговые соревнования для всех состоятся в конце сентября. Поддерживать спортсменов во время финальных игр будут именитые спортсмены, среди которых многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины», — добавил он.

Спортсменки также выступят с гала-номером и проведут для всех желающих мастер-класс по растяжке.

В этом году промышленники и профильные учебные заведения борются за победу в 12 дисциплинах: бильярде, плавании, киберспорте, шахматах, легкой атлетике, баскетболе 3×3, волейболе, настольном теннисе, хоккее, футболе, дартсе и тэг-регби.

Спартакиада «Моспром» стала лауреатом премии «Спорт и Россия — 2022» в номинации «Лучшие отраслевые соревнования сотрудников». Первые состязания прошли в 2019 году, и за четыре года в них приняли участие более 9,5 тысячи человек.