Москва, 5 сентября, 2023, 19:17 — ИА Регнум. На Цифровой платформе МСП. РФ малому и среднему бизнесу станут доступны меры поддержки пяти федеральных министерств: Минпромторга, Минсельхоза, Минтруда, Минэкономразвития и Минцифры. На сегодняшний день идет совместная работа по возможности их онлайн-получения на платформе, рассказал во время стратегической сессии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в правительстве РФ генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

«По поручению председателя правительства Михаила Мишустина мы начали работу с федеральными ведомствами по размещению на платформе их мер поддержки. Ведем коммуникацию с Минпромторгом, Минсельхозом, Минтрудом об интеграции систем, а с Минэкономразвития в части туризма и Минцифры в рамках ИТ-стартапов разрабатываем функционал внутри платформы», — отметил Александр Исаевич. Он подчеркнул, что это позволит малому и среднему бизнесу получать необходимые меры поддержки на одном ресурсе.

По словам Исаевича, интерес к отечественной Цифровой платформе для малого и среднего бизнеса проявляют представители дружественных России стран.

Ядро Цифровой платформы МСП. РФ — цифровой профиль предпринимателя, рассказал Александр Исаевич. Совместно с Минцифры, ФНС, Банком России, Минэкономразвития было собрано более 1,2 тыс. категорий данных различных ведомств, чтобы освободить бизнес от предоставления сведений, которые и так уже есть у государства, сообщил он.

«Эти данные позволяют Цифровой платформе самой адресно подбирать подходящие меры поддержки, проверять соответствие компании условиям получения каждой меры. С апреля этого года подано уже более 100 тыс. заявок на меры, которые были подобраны платформой после анализа цифрового профиля. Сейчас работаем над расширением перечня данных профиля», — добавил Александр Исаевич.

Цифровая платформа МСП. РФ была разработана и поддерживается Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

В завершении стратегической сессии первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркнул, что ключевая задача дальнейшего развития мер поддержки МСП — увеличение «продолжительности жизни» бизнеса и привязка всех мер к увеличению дохода в расчете на одного работника субъекта МСП. Особое внимание также должно быть уделено развитию экспорта и роли регионов в структурной перестройке сектора МСП.

Министр экономического развития Максим Решетников в свою очередь отметил эффективность мер господдержки сектора МСП. В частности, по его словам, те, кто воспользовался финансовой поддержкой, в шесть раз реже закрывают свой бизнес в течение трех лет, быстрее растут и платят больше налогов, чем не получившие поддержку.