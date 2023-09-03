Москва, 3 сентября, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Актёра Кирилла Ильина, снявшегося в фильме о Донбассе «Солнцепёк», нашли мёртвым в его квартире. Информация об этом опубликована 2 сентября на сайте kino-teatr.ru.

Кадр из фильма Кирилл Ильин

Сообщается, что Ильин ушёл из жизни 24 августа, ему было 32 года. Тело нашли в квартире через неделю после смерти. Иные обстоятельства кончины не указаны.

Кирилл Ильин родился 28 июня 1991 года в Иркутске, окончил Иркутское театральное училище. Работал художественным руководителем театра-студии «Мысль» в Севастополе.

В военной драме Максима Бриуса и Михаила Вассербаума «Солнцепёк» Кирилл Ильин исполнил роль Антрацита. Он также снимался в фильмах и сериалах «Адвокатъ Ардашевъ: Кровь на палубе», «Закрытый сезон», «Капитан Голливуд», «Морские дьяволы. Рубежи Родины».