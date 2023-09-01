Москва, 1 сентября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) завершил прием заявок на первый грантовый конкурс 2024 года, участие в котором приняли 87 регионов России. Об этом рассказали в пресс-службе ПФКИ.

Для участия в отборе были направлены 7186 заявок. Часть из них поступила и из новых субъектов России. Так, например, из Донецкой Народной Республики пришло 33 заявки. Лидерами по количеству проектов, направленных на конкурс творческими командами, стали Москва, Белгородская область, Санкт-Петербург, республики Татарстан и Башкортостан, а также Нижегородская область, Удмуртская Республика, Краснодарский край, Самарская и Калужская области.

Подводя итоги заявочной кампании, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов поделился, что часть проектов может быть направлена реализацию инициатив в новых субъектах РФ.

«Уверен, что среди заявок немало — от жителей новых регионов или предусматривающих реализацию проектов на их территориях. В конце декабря будет объявлен список победителей конкурса, где, я уверен, будут представлены яркие проекты, поданные в девяти тематических направлениях», — отметил Карманов.

Самыми популярными тематическими направлениями, указанными в заявках, стали «Культурный код» (2703 проекта), «Место силы» (1471 проект), «Я горжусь» (615 проектов), «Молодые лидеры» (609 проектов). Гендиректор ПФКИ также рассказал, что участниками первого конкурса 2024 года кроме опытных команд стали также люди, которые ещё никогда не участвовали в грантовых конкурсах. По его словам, на протяжении всей заявочной кампании велась активная работа контактного центра Фонда с участниками, а также проводились выезды сотрудников в регионы с образовательными лекциями.

Общий финансовый запрос грантов составил 32,6 млрд рублей. Команды в качестве софинансирования указали 19,6 млрд рублей. В пресс-службе ПФКИ отметили, что по сумме запрашиваемой грантовой поддержки больше всего заявок было подано в категориях от 500 тысяч до 3 млн рублей (3144 заявки) и до 500 тысяч рублей (2217 заявок).

Заявочная кампания основного грантового конкурса 2024 года Президентского фонда культурных инициатив проходила с 25 июля по 31 августа. Его итоги будут подведены не позднее 21 декабря.

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе Президента России Владимира Путина. Своё решение он озвучил 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию. Цель деятельности Президентского фонда культурных инициатив — обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и творческих (креативных) индустрий. К 1 сентября 2023 года Фондом полностью проведено 9 конкурсов, 11 заявочных кампаний. Общая сумма поддержки 6016 проектов-победителей составила 19,9 млрд рублей. За все время на конкурсы было получено около 65 тысяч заявок из 88 регионов России, в том числе из новых регионов. Реализация проектов проходит на территории всех субъектов страны.