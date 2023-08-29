Москва, 29 августа, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Поток российских туристов, выезжающих за границу, вырос за период с 1 июня по 25 августа на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. К таким выводам пришли специалисты компании «МегаФон», проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Советский плакат Туризм - лучший отдых

Россияне активнее стали посещать зарубежные страны для летнего отдыха. При этом география путешествий изменилась: туристы чаще выбирали страны Ближнего и Среднего Востока, чем европейские направления. Кроме того, выросло количество российских туристов в Африку: в топ-5 стран для летнего отпуска вернулся Египет, а число путешественников в Тунис выросло в три с половиной раза.

Турция остаётся самым популярным направлением у россиян. В этом году страна приняла на 27% больше туристов, чем прошлым летом.

Востребованность «восточного» направления связана не только с популярностью Турции. Так, например, Объединённые Арабские Эмираты, несмотря на дневную температуру воздуха в Дубае, Шардже и Абу-Даби в 40 градусов, посетили этим летом на 37% больше россиян. Кроме этих двух направлений для туризма Ближний и Средний Восток заинтересовал россиян отдыхом в Иране (+115%) и Саудовской Аравии (+123%). Так, турпоток на Ближний и Средний Восток оказался больше, чем в страны Европы.

Количество российских туристов, отправившихся в Европу, также увеличилось, но куда скромнее общего роста зарубежных поездок россиян — всего на 15%. Растущими направлениями для летнего досуга в этой части света стали Италия (+43% туристов против лета 2022 года), Испания (+36%), Франция (+33%), Германия (+33%) и Греция (+25%). Несмотря на общую динамику путешествий в Европу, эти страны по-прежнему входят в топ-10 направлений у россиян.

Заметно вырос интерес граждан России к Африке. Этим летом прибавил в популярности Египет, куда направилось на 176% больше туристов из России. Прошлым летом страна находилась лишь на седьмо мместе по популярности у россиян. Сезон этого года вернул ее в топ-5 самых частых зарубежных направлений для отдыха.

Другим растущим африканским маршрутом для летнего туризма стал Тунис, который принял этим летом в три с половиной раза больше отдыхающих из России.

Популярность азиатского туризма — поток в этом направлении увеличился на 39,4% — в основном связана с возросшим интересом к Таиланду, Малайзии, Шри-Ланке, Южной Кореи и Индонезии. Суммарно в эти страны направилось в четыре раза больше туристов из России, чем прошлым летом.

Также россияне стали активнее исследовать туристические направления в Латинской Америке. Поток отдыхающих на Кубу увеличился в 16 раз по сравнению с прошлогодним сезоном, а в Венесуэлу — более чем в четыре раза.

Вместе с тем специалисты «МегаФона» отметили снижение интереса у российских туристов к летнему отдыху на островах. Доминикана и Мальдивы заинтересовали путешественников из России меньше, чем в 2022 году (на -15% и -8% соответственно).