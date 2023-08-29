Москва, 29 августа, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Для поддержки инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства в гостиничном бизнесе Корпорация МСП предлагает запустить специальный отраслевой механизм «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем потерь. С предложением выступил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич в рамках стратегической сессии правительства РФ по развитию туризма.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гостиница в Крыму

«Корпорация МСП в рамках «зонтичных» поручительств уже поручается за бизнес перед банками, однако существующего уровня потерь недостаточно для поддержки именно инвестиционных гостиничных проектов. Решением может стать запуск специального «зонтичного» механизма с повышенным уровнем потерь для гостиничного бизнеса», — заявил Исаевич. По его словам, банки будут активнее кредитовать долгосрочные проекты на большие суммы, так как 50% риска возьмет на себя государство в лице Корпорации МСП.

Исаевич добавил, что реализация этой инициативы даст возможность банкам до 2030 года выдать 20 млрд рублей при максимальных бюджетных затратах до 1 млрд рублей. В свою очередь, бизнес инвестирует около 5 млрд рублей. В итоге реализация инициативы позволит создать 8 тыс. новых гостиничных номеров и модернизировать 12 тыс. имеющихся.

«У сектора МСП в гостиничном бизнесе есть большой запрос на развитие и масштабирование, компании готовы активно инвестировать. Но им нужна большая поддержка государства», — пояснил Исаевич. «Строительство и масштабная реконструкция гостиниц относятся к долгосрочным инвестпроектам с очень продолжительным периодом окупаемости. Поэтому банки предъявляют повышенные требования к залогам для компенсации рисков», — подчеркнул он.

На сегодняшний день у малого и среднего бизнеса растет потребность в заемном финансировании. Так, доля кредитования МСП в этом году показывает двукратный рост по сравнению с прошлым годом. В этот показатель существенный вклад делает господдержка, на которую приходится каждый третий рубль, добавил Александр Исаевич. При этом 90% господдержки сконцентрировано на стимулировании инвесткредитования.

«Драйвером стал запуск совместной программы Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП. За счет нее малый и средний бизнес привлек 16,7 млрд рублей на реализацию 148 проектов. В этом году средства уже получили 54 гостиничных проекта на 7,5 млрд рублей. За счет этих средств будет создано и модернизировано более трех тысяч номеров», — заключил генеральный директор Корпорации МСП.

В настоящее время малый и средний бизнес вносит значительный вклад в развитие индустрии гостеприимства. Только в гостиничном секторе он обеспечивает занятость более 184 тыс. человек, а это каждый третий работник всех гостиниц страны. При небольшом росте числа компаний существенно — почти на 24% — выросла занятость.

Напомним, поддержка и развитие МСП осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.