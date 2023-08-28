Краснодар, 28 августа, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил социальные объекты Херсонской области, над которыми Кубань взяла шефство по поручению президента РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, вместе со своими заместителями Александром Топаловым, Сергеем Власовым и председателем правительства Херсонской области Андреем Алексеенко Вениамин Кондратьев проверил ремонтные работы в двух школах города Геническа и школе поселка городского типа Новотроицкое.

«В трех школах ремонтируем кровли, перекрытия, учебные кабинеты и коммуникации, обновляем фасады и благоустраиваем территории, — рассказал губернатор Краснодарского края. — Стараемся прислушиваться к пожеланиям директоров, которые точно знают, что нужно их будущим ученикам. Прилагаем максимальные усилия, чтобы дети как можно скорее вернулись к привычной жизни, сели за парты и приступили к образовательному процессу в комфортных условиях».

Краснодарский край продолжает ремонтировать лечебные корпуса больницы в Геническе. Здесь меняют старые полы и кровли, монтируют окна, штукатурят стены, укладывают напольную плитку. Кроме того, началось проектирование проектированию пяти многофункциональных спортплощадок с воркаут-зоной, которые возведут в Скадовске, Геническе, поселках Каланчаке, Новоалексеевке и Чаплинке.