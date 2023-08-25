Киев, 26 августа, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Воздушную тревогу на всей территории Украины вечером 25 августа объявили в шестой раз за день. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса Министерства цифровой трансформации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно данным онлайн-карты, в 21:39 в Киеве в пятый раз за сутки прозвучали сигналы тревоги. Через несколько минут воздушную тревогу объявили во всех остальных регионах страны.

Позднее, в 23:25 в столице страны вновь прозвучали сигналы воздушной тревоги, через пару минут тревога прозвучала во всех остальных регионах.

Как передавало ИА Регнум, в четверг, 24 августа, в подконтрольном Украине городе Запорожье прозвучали два взрыва. По данным онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации страны, на момент взрывов в регионе воздушная тревога не была объявлена.