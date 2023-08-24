Запорожье, Запорожская область, 24 августа, 2023, 23:29 — ИА Регнум. Два взрыва прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом 24 августа сообщило украинское издание «Страна».

О втором взрыве в городе сообщило украинское здание «Общественное. Новости» При этом, по данным онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации Украины, на момент взрывов воздушная тревога в городе не была объявлена. Иных подробностей не приводится.

В 21:58 мск на подконтрольной Киеву части Запорожской области прозвучал сигнал воздушной тревоги. Издание «Зеркало недели» также сообщало о взрывах в пригороде Запорожья.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в украинском городе Сумы прогремели два взрыва. Подробности произошедшего отсутствуют, официальных заявлений от властей не поступало.

Днём ранее ИА Регнум сообщало о взрывах в Харькове. По данным украинского издания «Зеркало недели», перед этим в городе объявили воздушную тревогу.