Киев, 24 августа, 2023, 01:27 — ИА Регнум. Последние резервы Вооружённых сил Украины уже понесли значительные потери в ходе боевых действий на запорожском направлении, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на видеохостинге YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«82-я бригада сейчас очень серьёзные потери несёт. До неё там была другая бригада, она тоже многое потеряла», — рассказал Олег Соскин, отметив, что последние резервы, подготовленные ВСУ для контрнаступления, не выдерживают высокой интенсивности в зоне боевого соприкосновения.

Также он обвинил украинские власти в том, что они намеренно сокрыли данные о потерях Вооружённых сил Украины с целью скрыть неудачи и отсутствие результатов в ходе контрнаступления.

Как передавало ИА Регнум, ранее бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в беседе со Стивеном Гарднером, ведущим одноимённого YouTube-канала, заявил, что последняя 82-я десантно-штурмовая бригада Вооружённых сил Украины, подготовленная иностранными специалистами, скоро будет разгромлена ВС России.