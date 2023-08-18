Житель Иркутска сжёг сотовую вышку и отправил фото в полицию
Житель Иркутска сжёг сотовую вышку из страха перед 5G и отправил фото в полицию
Иркутск, 18 августа, 2023, 11:21 — ИА Регнум. В Иркутске задержали поджигателя оборудования для вышки сотовой связи. Об этом 18 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Отмечается, что 41-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев намеревался уничтожить устройство, насмотревшись видео и прочитав статьи в интернете «о вреде 5G». По его мнению, «излучатель» якобы мешал ему спать и вызывал «боль в глазных яблоках», пояснили в пресс-службе.
В ночь с 25 на 26 июля стражи порядка получили сообщение о возгорании трансформаторных проводов, ведущих к оборудованию сотовой связи, в результате была выведена из строя базовая станция, а также повреждено оборудование одного из провайдеров на сумму более 300 тысяч рублей.
Уточняется, что полицейские совместно с коллегами из управления ФСБ России по региону установили личность подозреваемого и задержали. 41-летний задержанный нигде не работает и вместе со своей матерью проживает в многоквартирном доме неподалеку от места происшествия.
По словам фигуранта, на протяжении нескольких месяцев он намеревался уничтожить устройство, насмотревшись видео и прочитав статьи в интернете «о вреде 5G». По его мнению, «излучатель» якобы мешал ему спать и вызывал «боль в глазных яблоках», пояснили в пресс-службе.
Фигурант также пояснил, что ночью поджёг провода трансформатора, а утром сфотографировал случившееся и отправил сообщение о проблемах с электроэнергией в официальное сообщество ГУ МВД России по Иркутской области в социальной сети.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного повреждения имущества, совершенное путём поджога, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Как передавало ИА Регнум, ранее в Железнодорожном районе Улан-Удэ местные жительницы не дали установить вышку 5G. По словам женщин, вышку собрались поставить возле детской площадки в сквере «Радуга». Протестующие заявили, что будут спокойны, если техника с оборудованием уедет.
Операторы сотовой связи, действующие в Санкт-Петербурге, не смогут устанавливать свои вышки и антенны в местах расположения дошкольных образовательных и общеобразовательных зданий, организованных детских площадок. Это положение закреплено в меморандуме, который власти Санкт-Петербурга подписали с сотовыми операторами. Согласно документу, антенно-мачтовые сооружения должны находиться на расстоянии не менее чем 20 метров до стен объектов образования или до прилегающей к ним территории. Кроме этого, операторы согласились устанавливать АМС на расстоянии не менее 50 метров друг от друга, в том числе от уже существующих сооружений.