Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Операторы сотовой связи, действующие в Санкт-Петербурге, не смогут устанавливать свои вышки и антенны в местах расположения дошкольных образовательных и общеобразовательных зданий, организованных детских площадок. Это положение закреплено в меморандуме, который власти Санкт-Петербурга подписали с сотовыми операторами.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Вышка сотовой связи

Согласно документу, антенно-мачтовые сооружения (АМС) должны находиться на расстоянии не менее чем 20 метров до стен объектов образования или до прилегающей к ним территории. Кроме этого, операторы согласились устанавливать АМС на расстоянии не менее 50 метров друг от друга, в том числе от уже существующих сооружений.

Сами АМС операторы должны окрашивать в светлые тона, им рекомендовано наносить на станции маркировку с QR-кодом, ведущим на портал, где жители смогут получить информацию о владельце сооружения, результатах проверок со стороны контролирующих органов, разрешительных документах, санитарно-эпидемиологическом заключении. Вскоре такая маркировка может стать уже обязательной.

Ранее в Законодательном собрании Петербурга сообщили, что депутатам поступают многочисленные обращения граждан, обеспокоенных размещением вышек сотовой связи в непосредственной близости от жилых домов, объектов образования, здравоохранения, физкультуры и спорта. Жители заявляли о возможном негативном влиянии электромагнитного излучения на здоровье человека. По мнению депутатов, развитие инфраструктуры телекоммуникационных услуг должно осуществляться с соблюдением прав граждан на благоприятную окружающую среду и безопасную санитарно-гигиеническую обстановку.