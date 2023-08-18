Москва, 18 августа, 2023, 14:10 — ИА Регнум. С 2018 года предприниматели и жители российской столицы приобрели и арендовали на городских торгах 584 земельных участка. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«За пять лет город реализовал на торгах 584 участка для индивидуального жилищного строительства, а также возведения коммерческих капитальных и некапитальных объектов: физкультурно-оздоровительных комплексов, магазинов, обустройства парковок и так далее», — заявил Ефимов. В среднем за один лот конкурировали шесть участников, а всего в торгах приняли участие около 3,6 тысячи претендентов. «Больше всего участков реализовано для строительства частных домов — 367. Из них 139 жители приобрели в собственность, еще 228 — арендовали», — добавил Ефимов.

Самая высокая конкуренция отмечена на торгах по аренде земель для индивидуального жилищного строительство. Там в среднем на один лот претендовали по девять участников аукциона. На торгах по продаже таких участков средний уровень конкуренции составил пять участников на объект.

«Еще 217 земельных участков реализовано под строительство капитальных объектов коммерческого назначения. На них появляются торговые, промышленные, административные, культурно-досуговые сооружения, спортивные, медицинские, автомобильные комплексы», — отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, таким образом развивается городская инфраструктура, а также увеличивается количество социально-бытовых и развлекательных объектов в разных районах города.

В Москве активно развивается предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. На портале доступна вся необходимая информация о лотах. Также там есть возможность подобрать нежилые здания и помещения под ведение бизнеса, земельные участки разного назначения.