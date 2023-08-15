Тверь, 15 августа, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Интенсификация развития сельского хозяйства Нечерноземья обсуждалась сегодня, 15 августа, на выездном совещании совета Государственной думы РФ. Оно прошло в Конаковском районе Тверской области под руководством спикера верхней палаты российского парламента Вячеслава Володина. В совещании приняли участие руководители фракций в Госдуме РФ, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, представители Тверской области в Госдуме и Совете Федерации РФ. Они посетили предприятия ГК «АгроПромкомплектация» — животноводческий молочный комплекс, молочный и мясоперерабатывающий заводы, ознакомились с ходом заготовки кормов.

Пресс-служба правительства Тверской области Выездное совещание совета Государственной думы РФ в Тверской области

«Ребятам, которые работают на этой земле, намного тяжелее получать урожаи, — уверен Вячеслав Володин. — Надо скорректировать поддержку, чтобы технологически передовых предприятий было больше. Необходимо создание подпрограммы развития Нечерноземья. Безусловно, это выделение на эти цели денежных средств и выстраивание приоритетов. Мы должны обеспечить дополнительные возможности и условия развития таких регионов, как Тверская область».

Пресс-служба правительства Тверской области Выездное совещание совета Государственной думы РФ в Тверской области

«Интенсификация сельского хозяйства Нечерноземья связана с необходимостью повышения плодородия и ввода земель в оборот, — отметил Дмитрий Патрушев. — На это направлены мероприятия госпрограммы «Земля», которую реализует Минсельхоз. В растениеводстве важна ориентация на максимально подходящие культуры. Так, Нечерноземье производит более половины общероссийского объема картофеля. Развито производство овощей борщевого набора. Мы предусматриваем поддержку данных направлений. В частности, с 2023 года у нас действует федеральный проект по развитию овощеводства и картофелеводства. Ожидаем, что благодаря ему к 2025 году вырастет производство овощей более чем на 10%, картофеля — на порядка 7%».

Губернатор Тверской области Игорь Руденя назвал мясное и молочное животноводство ключевыми направлениями развития агропромышленного комплекса региона. «Принятые за последние годы решения в рамках господдержки позволили увеличить продуктивность молочного стада в Тверской области, — заявил он. — В том числе выделялись субсидии на капитальное строительство. Комплекс принятых мер позволил увеличить нам и посевные площади».

Пресс-служба правительства Тверской области Выездное совещание совета Государственной думы РФ в Тверской области

Он также поблагодарил парламентариев, Министерство сельского хозяйства РФ за принятие в 2022 году закона, упростившего процедуру изъятия земель сельхозназначения при их неиспользовании по целевому назначению либо использовании с нарушением законодательства. За последние семь лет в Тверской области введено в оборот порядка 93 тыс. га ранее неиспользуемых сельхозземель. Это результат, в том числе осуществляемой с 2017 года региональной поддержки ввода в оборот и мелиорации земель, подчеркнул Руденя. В свою очередь, освоение неиспользуемой пашни позволило увеличить объем производства зерновых и зернобобовых на 55,7 тыс. тонн, картофеля — на 93,6 тыс. тонн.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, значимым в целом для АПК глава региона назвал развитие логистики. Так, а большую роль сыграет ввод участка трассы М-11 — Северного обхода Твери. Актуальным остается вопрос обеспечение сельского хозяйства кадрами. В Тверской области такая работа ведется в рамках отраслевого кластера: профильные колледжи прикреплены к Минсельхозу региона, что позволяет решать задачи по подготовке востребованных специалистов. Особое внимание Игорь Руденя обратил на необходимость создания достойных условий проживания на селе для привлечения, закрепления кадров и молодежи.