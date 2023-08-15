Москва, 15 августа, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Действующий в России механизм фиксации отпускных цен на минеральные удобрения для российских аграриев может оказаться не по карману производителям удобрений. Напомним, компания «ФосАгро» выступила одним из инициаторов принятого Российской ассоциацией производителей удобрений (РАПУ) решения о фиксации отпускных цен на минеральные удобрения для российских аграриев, в результате чего разница между внутренними и мировыми ценами составляет 20%. Это позволяет российским аграриям год от года наращивать объемы внесения витаминов плодородия и удерживать позиции одного из ведущих экспортеров сельхозпродукции. Экспортные цены компенсируют производителям минеральных удобрений выпадающие доходы на инвестиционные цели.

Александр Погожев ИА REGNUM Разгрузка минеральных удобрений

Между тем сейчас этот эффективный механизм может стать производителям удобрений не по карману. И это лишь часть большой дискуссии, развернувшейся вокруг проекта постановления правительства РФ о введении единой ставки экспортной пошлины на удобрения в размере 8% от их таможенной стоимости. Пошлина, не учитывающая разницу в себестоимости производства разных видов удобрений, ставит в невыгодное положение производителей сложных удобрений. У этих предприятий самый длинный производственный цикл, высокий уровень себестоимости и сырья и производства. При этом именно производители сложных удобрений выступают поставщиками ключевых объемов продукции на внутренний рынок. Для таких компаний именно экспортная выручка была источником финансирования масштабных инвестиционных программ.

Крупнейших производитель сложных удобрений и одновременно крупнейший поставщик удобрений на внутренний рынок — компания «ФосАгро» — призвала к учёту себестоимости и рентабельности продукции при расчёте экспортной пошлины на минеральные удобрения.

«Обсуждаемые параметры экспортной пошлины не учитывают себестоимость и рентабельность экспортируемой продукции, которая очень разная для разных видов минеральных удобрений с разной концентрацией питательных веществ», — заявил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников.

К обсуждению инициативы правительства в СМИ подключились ряд компаний отрасли и экспертная среда. Они выступают против такого подхода, фактически дискриминирующего производителей комплексных удобрений с высокой себестоимостью. О том, что производители фосфорсодержащих удобрений уже работают с учетом значительного роста фискальной нагрузки, в отличие от производителей азотных удобрений, основным сырьем для выпуска которых является природный газ — ресурс с относительно стабильной, прогнозируемой ценой, заявил и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Мурманская область обеспечивает сегодня всех российских производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений высококачественным сырьем — апатитовым концентратом, производимым из руды, добываемой на территории области. Здесь расположены три таких предприятия: кировский филиал АО «Апатит» (группа «ФосАгро», Северо-западная фосфорная компания, Ковдорский горно-обогатительный комбинат. Первые два из указанных предприятий добывают апатит-нефелиновую руду, налог на добычу которой за последние три года повышался уже дважды, причем суммарно ставка налога с учетом коэффициента ренты выросла в семь раз», — подчеркнул губернатор.

По мнению руководителя области, механизм, предусматривающий единую ставку экспортной пошлины для всех видов удобрений, приведет к тому, что производители фосфорсодержащих удобрений примут на себя основную дополнительную нагрузку по уплате экспортной пошлины. В этом случае велики риски сокращения инвестиционных возможностей этих компаний по реализации проектов развития и поддержания рудно-сырьевой базы.

Кстати, налоговые отчисления той же «ФосАгро» в 2022 году увеличились в полтора раза и превысили 59 млрд рублей. Всего же с 2013 года компания перечислила более 200 млрд рублей налогов. И в нынешнем году две трети всех выплат по действующей экспортной пошлине пришлись на «ФосАгро».

«Для отрасли минеральных удобрений обеспечение бесперебойных поставок на внутренний рынок и полное удовлетворение потребностей отечественных аграриев являются безусловным приоритетом, — отметил исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов. — Спрос на минеральные удобрения со стороны АПК РФ продолжает свой стремительный рост».

По данным Минсельхоза России, отечественный АПК вновь увеличил закупки минеральных удобрений. Это необходимо для повышения плодородия почв и обеспечения устойчиво высокой урожайности. По состоянию на август уровень закупок вырос более чем на 6% — до 4,4 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ), по сравнению с прошлым годом и с учетом накопленных ресурсов.

Ставя во главу угла удовлетворение растущих потребностей отечественных аграриев, компании-производители минеральных удобрений в январе–июле текущего года смогли нарастить производство готовой продукции на 3% — до 31 млн тонн (в физическом весе) и к середине августа уверенно обеспечили 80% прогнозного объема приобретения АПК на весь 2023 год. Производители удобрений обеспечивают их доступность для российских аграриев, зафиксировав цены на внутреннем рынке и реализовав масштабные инвестпрограммы по расширению производства и развитию собственных сбытовых сетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

К примеру, за последние десять лет «ФосАгро» инвестировала в собственное развитие почти 400 млрд рублей, что и позволило увеличить объемы выпуска основной продукции с 6,1 млн тонн в 2013 году до рекордных 11,1 млн тонн в 2022 году. Сегодня в линейке компании предлагается 57 марок сложных минеральных удобрений. Более того, в ближайшие два-три года ее планируется расширить за счет инновационных марок.

Если фактор разной себестоимости и рентабельности не будет учтён при выработке фискальных механизмов, полагают эксперты, возникнет несправедливый перекос в распределении налоговой нагрузки между компаниями отрасли. Львиная доля дополнительного налогового бремени, исчисляемого десятками миллиардов рублей, перейдет на производителей сложных удобрений, ударив по инвестиционному потенциалу сектора, его конкурентоспособности на глобальном рынке и способности успевать за постоянно растущими потребностями внутреннего.