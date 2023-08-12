Львов, Украина, 12 августа, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Власти Львова эксгумируют останки советских солдат, чтобы провести похороны недавно погибших военных Вооружённых сил Украины, которым не смогли найти места на кладбище, написал 10 августа журнал Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

Ранее городская администрация объявила об эксгумации останков 653 человек на мемориальном кладбище на Марсовом поле, где находились могилы солдат, погибших в период Первой мировой войны и СССР. В мэрии Львова утверждают, что останки будут перенесены на другое кладбище.

Economist приводит рассказ об украинском военнослужащем Виталии Чековском. Его с двумя сослуживцами похоронили 4 августа на Лычаковском кладбище на месте, где раньше находилась другая могила.

Директор кладбища Александр Дмитриев утверждает, что в ходе выкапывания новых могил нашли скелеты, которые могли принадлежать «сотрудникам НКВД». Он также добавил, что Чековский стал 507-м человеком, которого похоронили на мемориальном кладбище с начала специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля мэр Львова Андрей Садовой написал, что неизвестные лица попытались украсть останки Героя Советского Союза, легендарного разведчика Николая Кузнецова, могила которого находится на Холме Славы на Лычаковском кладбище. Глава города осудил злоумышленников.

При этом он отметил, что Львову «не нужны» останки Кузнецова, однако городские власти не собираются отдавать прах разведчика «просто так».