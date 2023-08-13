Севастополь, 13 августа, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Учёные Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН» (ФИЦ ИнБЮМ) запустили в Севастополе модуль по выращиванию микроводорослей. Этот проект Межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «МореАгроБиоТех» поможет разработать условия для промышленного культивирования водных организмов и использования их при производстве полезных пищевых добавок. Его участники уже разработали экспериментальные образцы сыра с фикоцианином — пигментом, снижающим давление и укрепляющим иммунитет, желе с водорослями, растительного масла с повышенной биологической ценностью.

Сайт ноц. рф Учёные ФИЦ ИнБЮМ запустили в работу альгобиотехнологический модуль по выращиванию микроводорослей

Работы ведутся по национальному проекту «Наука и университеты», которым предусмотрено в том числе создание научных образовательных центров мирового уровня (НОЦ). Таких центров в России уже 15, и Институт биологии южных морей входит в один из них. Благодаря объединению в НОЦ высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов и предприятий реального сектора экономики учёные могут гораздо эффективнее превращать научные проекты в востребованные разработки.

Оценив продуктивность ряда культур микроводорослей в разные периоды года, сотрудники ФИЦ ИнБЮМ экспериментально доказали возможность интенсивного промышленного выращивания черноморской микроводоросли Tetraselmis viridis с использованием как энергии света, так и энергии, накопленной в органических веществах. Это поможет получить дополнительный урожай на юге России в зимние и осенние месяцы.

«Мы готовы предложить для организации массового производства технологию культивирования, не требующую больших энергетических и материальных затрат, так как нами используются естественные источники света и углерода — солнце и углекислый газ из воздуха. Также у нас есть разработки по производству функциональных продуктов питания, в составе которых полезные экстракты из микроводорослей. Такая продукция обладает антиоксидантной активностью, иммуномодулирующим и протекторным действием», — отметил руководитель отдела биотехнологии и фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ Андрей Боровков.

В условиях санкций НОЦ помогают решать и вопросы импортозамещения. Например, участники НОЦ «Байкал» разработали и создали уникальный посевной комплекс. Техника позволяет за один подход проводить сразу все операции: культивировать почву, выравнивать, сеять, вносить удобрения и закапывать посевной материал. За счет этого увеличивается скорость посева. А главное, что сеялка — машина для посева семян в почву — теперь состоит полностью из отечественных деталей.

Большое внимание при реализации нацпроекта «Наука и университеты» уделяется и созданию условий для обучения молодёжи: будущие специалисты получают первый опыт в научной деятельности и возможность поработать с учёными мирового уровня. В научных центрах для них созданы первоклассные условия для исследовательской работы. Там специалисты совершают открытия и создают продукты, которые уже внедряются на производства. Только за 2022 год в НОЦах запатентовали более 3 тысяч изобретений, а более 2 тысяч единиц конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции передали для внедрения в производство.

К примеру, студенты Молодёжной лаборатории интегральной фотоники Пермского университета разработали принцип действия аппаратной косметологической GLED-маски. Он основан на воздействии определённых световых лучей на кожу.

«Мы предполагаем, что основными потенциальными потребителями продукта станут люди 14–25 лет из городов с плохой экологией и низким качеством питьевой воды, страдающие акне и постакне. А также люди в возрасте от 35 до 70 лет, обеспокоенные состоянием кожи на фоне возрастных изменений», — рассказала руководитель группы, студентка 3-го курса направления «история и археология» историко-политологического факультета ПГНИУ Лилия Шакирова. Получив грант конкурса «Студенческий стартап», молодые учёные уже приступили к созданию нового аппарата.

Участник Нижегородского НОЦ Андрей Пащенко разработал оборудование, повышающее безопасность на водном транспорте. Устройство заранее оповестит экипаж судна о риске кораблекрушения. Весь измерительный комплекс устанавливается за 20–30 минут и во время навигации отслеживает работу ходовой части судна бесконтактным способом.

«Нештатная работа корабельных механизмов может возникнуть в результате различных ситуаций: после некачественного ремонта в доке, столкновения судна с бревном, удара винтом о льдину и тому подобное. Наше устройство как «черный ящик» записывает все данные о вибрациях в память и сразу же сигнализирует о выявленных рисках экипажу», — отметил Андрей Пащенко.

Ещё одну возможность презентовать свои открытия учёные получат в рамках X Международного форума технологического развития «Технопром-2023». В нулевой день форума, 21 августа, нацпроект «Наука и университеты» организует пресс-тур по объектам научно-популярного туризма в Новосибирске, созданного в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Участники получат уникальную возможность посетить ядерный коллайдер и помещение для содержания и разведения подопытных животных — виварий. Кроме того, гости увидят учёных за работой. А 23 августа в кинозале «Технопрома» состоится кинопоказ и обсуждение фильма о роли искусственного интеллекта в жизни людей.

Как сообщало ИА Регнум, в задачи нацпроекта «Наука и университеты» входит обеспечение передовой̆ инфраструктуры для научных исследований, включая обновление приборной̆ базы ведущих организаций, а также создание уникальных научных установок класса «мегасайенс».

Кроме этого, запланировано строительство и модернизация научно-исследовательского флота, совершенствование цифровой инфраструктуры, создание комфортных условий для школьников, студентов, научных работников и педагогов.