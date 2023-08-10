Санкт-Петербург, 10 августа, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Жильцы коммунальной квартиры в Санкт-Петербурге обнаружили 10 августа тела мужчины и женщины. Отмечается, что перед смертью они употребляли запрещённые вещества.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошел на улице Чехова в Центральном районе города. Жильцы проявили обеспокоенность после того, как их соседка течение четырёх часов не выходила из ванной комнаты и решили вызвать наряд полиции.

«Прибывшие на место полицейские вскрыли дверь и обнаружили тело 39-летней женщины без признаков насильственной смерти. В её комнате нашли 55-летнего мёртвого мужчину, с которым она проживала», — сообщил телеканал «78».

Рядом с телами правоохранители увидели скрученную купюру и остатки наркотического вещества, ещё один пакет с запрещённым содержимым и два пакетика с пилюлями. Тела направили в морг для установления причины смерти.

Как ранее сообщало ИА Регнум, житель Петербурга жил в захламлённой квартире с телом матери, пока не умер сам. В квартиру в Приморском районе по исполнительному листу пришли приставы. На хозяйку жилища подали в суд из-за больших долгов по коммунальным услугам. Оказалось, что дверь в жилое помещение пришлось вскрывать. В квартире, захламлённой мусором и горами пластиковых бутылок, находились останки 84-летней пенсионерки и её 61-летнего сына. Специалисты установили, что тело женщины находилось в квартире долгое время, мужчина же умер гораздо позже.