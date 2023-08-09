Херсон, 9 августа, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Каждый год в РФ в рамках акции «Собери ребенка в школу», организуемой «Единой Россией», дети получают поддержку ко Дню знаний. В этом году уже 55 тысяч школьников по всей стране получили рюкзаки со всем необходимым к 1 сентября.

ER.ru 55 000 детей получили школьные наборы по акции ЕР

Помощь предоставляется детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям из новых регионов, а также детям, имеющим инвалидность, и детям участников СВО.

Свыше четырех тысяч пунктов приема школьных принадлежностей, других канцтоваров, формы для спортивных занятий было открыто «Единой Россией» по всей стране. Таким образом стать участником акции «Собери ребенка в школу» смог каждый желающий. Школьные наборы выдаются в общественных приемных, региональных отделениях ЕР и штабах общественной поддержки. Дети из новых регионов могут получить поддержку через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах «Единой России» и в пунктах, открытых партией при участии фонда «Ридовка Помогает!».

Согласно заявлению Александра Сидякина, руководителя центрисполкома ЕР, помощь получили свыше 55 тысяч детей, а всего планируется обеспечить школьными наборами около 200 тысяч ребят. «Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. В штабах общественной поддержки организуем мероприятия для детей и выдаем им подарки к началу учебного года. Здесь же можно оставить заявку на оказание адресной поддержки», — сообщил глава центрального исполкома. Об этом информирует издание rostovgazeta.ru.

ER.ru 55 000 детей получили школьные наборы по акции ЕР

Ранее такие мероприятия прошли в партийных штабах Свердловской, Владимирской, Нижегородской областей и других регионах. Помощь получили дети, воспитывающиеся в многодетных и нуждающихся семьях.

В новых регионах школьные принадлежности от единороссов получили уже 14 тысяч ребят. Кроме того, партия предоставляет школам наборы учебников и библиотечную литературу.

«Потребности каждого населенного пункта прорабатываем отдельно. Собираем информацию о том, скольким детям нужна помощь, в чем особенно нуждаются школы», — отметил Сидякин.

Как сообщает сайт ER. RU, глава центрисполкома заявил, что партия помогает восстанавливать школы новых регионов в рамках народной программы.

«Здания во многих населенных пунктах находятся в плачевном состоянии — подготовить их к 1 сентября помогают наши волонтеры. Объекты, где требуются капитальный ремонт и благоустройство, жители на встречах с кандидатами от «Единой России» могут предложить включить в региональные блоки народной программы «Единой России», — рассказал он.

ER.ru 55 000 детей получили школьные наборы по акции ЕР

«В рамках ежегодной партийной акции «Единой России» «Собери ребенка в школу» в Херсонской области подготовлено порядка 600 рюкзаков и наборов первоклассникам. В составе школьных наборов есть все необходимое — канцтовары, товары для творчества, сами рюкзаки. Их получат дети, которые в этом году идут в первый класс, — рассказал депутат Госдумы, секретарь херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич. — В прошлом году мы также принимали участие в акции. Всего было роздано около 5000 рюкзаков по всей области, как право− так и левобережья. Большое количество рюкзаков школьники получили в гуманитарном центре в Херсоне. В этом году сделаем упор на образовательные учреждения, которые расположены в населенных пунктах 30-километровой зоны. Они также готовятся 1 сентября открыть двери ученикам и работать очно, учить детей по российским стандартам. Поддержка важна, потому что жителям там приходится гораздо тяжелее своих земляков, живущих в удалении от линии боевого соприкосновения. Низкий поклон преподавателям, в том числе и приехавшим из других регионов России, которые сегодня работают здесь и являются камертонами системы российского образования. Кроме того, в Херсонскую область уже поступило 1500 наборов и рюкзаков, подготовленных совместно российским движением детей и молодежи «Движение первых», Народным фронтом, российским обществом «Знание», АНО «Россия — страна возможностей» и «Единой Россией». Машины с портфелями уже отправились по всем муниципальным округам, где откроют школы 1 сентября. Рюкзаки получат первоклассники на торжественных линейках».