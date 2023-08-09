Анадырь, 9 августа, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Столица Чукотского автономного округа станет одним из первых участников масштабного музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию», сообщили организаторы музыкального фестиваля.

В Анадыре концерт состоится 13 августа. Хедлайнером программы будет ставропольская группа «ПослеZавтра», образованная в 2002 году. Один из ее хитов — «Своих не бросаем» был написан в 2022 году и сразу нашел отклик у слушателей из самых разных уголков нашей страны. Местом проведения концерта станет Окружной Дом народного творчества.

Также в концерте примет участие и местный коллектив — Театр народной песни «Каравай». Солисты ансамбля исполняют лирические, шуточные, плясовые песни народностей Чукотки и других областей страны. Выступит и поэт-песенник Наталья Гониева, режиссёр-постановщик Окружного Дома народного творчества, неоднократный лауреат Открытого межрегионального конкурса литераторов на соискание премии им. Ю. С. Рытхэу. Поэтесса будет читать свои стихи о Родине, героях нашей страны, о любви.

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» состоится уже во второй раз, в прошлом году он объединил 19 городов. Теперь маршрут более масштабный, за четыре недели с 12 августа по 8 сентября будет охвачено 26 городов в Сибирском, Уральском, Дальневосточном, Северо-Западном, Приволжском и Центральном округах России. Анадырь примет эстафету у Пскова, где фестиваль стартует 12 августа.

«Русское лето. ZаРоссию» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, народного фронта и общественной палаты России. Гостями фестиваля могут стать люди разных поколений, в том числе семьи с детьми, молодежь и люди зрелого возраста.

Как сообщало ИА Регнум, в Саратове 10 сентября 2022 года прошёл фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». В программу фестиваля вошли викторина «Саратов — город трудовой доблести», показательные выступления объединения «Ушу», а также спортивные соревнования, мастер-классы по бумагопластике, декоративно-прикладному творчеству, по рисованию аква-гримом, и поэтический микрофон. Завершится концерт неофициальным гимном фестиваля.