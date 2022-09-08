Саратов, 8 сентября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. На площади имени К. А. Федина в городе Саратове 10 сентября состоится фестиваль «Русское лето. ZаРоссию». Об этом сообщает мэрия.

Василий Иванов ИА REGNUM Своих не бросаем!

Для гостей мероприятия предусмотрены мастер-классы по бумагопластике, декоративно-прикладному творчеству, по рисованию аква-гримом, по футбольному фристайлу. Желающие в рамках поэтического микрофона смогут прочитать стихотворение, поучаствовать в танцевальных флешмобах.

В программу фестиваля вошли викторина «Саратов — город трудовой доблести», показательные выступления объединения «Ушу». Также предусмотрены соревнования по роллер-спорту и лонгборду, открытые тренировки по велоспорту и лыжероллерам, организуют работу мобильной площадки ВФСК «ГТО» с электронным оружием. Для любителей шахмат предоставят крупные шахматные фигуры, подготовят зоны для уличного кёрлинга и бадминтона.

На городской площади заработают интерактивные кабины #СвоихНЕбросаем, где каждый сможет записать теплые слова в поддержку российских военнослужащих. Завершится концерт неофициальным гимном фестиваля.

Как сообщало ИА REGNUM, общественная поддержка с начала проведения специальной военной операции в б. УССР остаётся стабильно высокой и находится в диапазоне 70-73% — ВЦИОМ.

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