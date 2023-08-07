Вашингтон, 7 августа, 2023, 21:24 — ИА Регнум. Украина смогла представить свою позицию по конфликту с Россией участникам переговоров в Джидде (Саудовская Аравия), поэтому в Вашингтоне считают встречу продуктивной. Об этом 7 августа заявил глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

«Это были продуктивные переговоры, где от США выступили помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и и. о. первого заместителя госсекретаря Виктория Нуланд», — сказал Миллер.

Он добавил, что представители Украины также сообщили о представлениях Киева о мире, который позволит стране сохранить территориальную целостность и независимость.

Переговоры по Украине проходили в Джидде с 6 по 7 августа. На них позвали около 30 государств, однако не пригласили Россию. Участники переговоров пришли к выводу, что нужно будет продолжить обсуждать пути поиска мирного урегулирования.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя встречу в Джидде, отметила, что эти переговоры не представляют никакой ценности. Она также указала, что ни один из пунктов, который там обсудили, не был направлен на решение кризиса дипломатическим путём. Захарова заявила, что подобные действия только принижают значение мирных инициатив, которые выдвигают другие страны.