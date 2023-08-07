Париж, 7 августа, 2023, 16:29 — ИА Регнум. На северо-востоке Франции полиция задержала 55-летнего гражданина Германии, который на протяжении 12 лет удерживал супругу в заточении и подвергал её пыткам, сообщил телеканал BFM TV.

Сотрудники полиции посетили дом во французском департаменте Мозель, после того как женщина сумела получить доступ к телефону и позвонила в экстренные службы немецкого города Висбаден. Приехавшие на место полицейские нашли 53-летнюю женщину запертой в комнате, раздетой и с выбритой головой.

Она рассказала полицейским, что находится в заточении с 2011 года. Её доставили в отделение неотложной медицинской помощи.

Расследование поручили полиции города Мец.