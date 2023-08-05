Киев, 5 августа, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Поменьше развлекаться и больше работать следовало бы жителям Украины, многие сограждане расслабились, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук.

Minre.gov.ua Ирина Верещук

«К сожалению, следует признать, что мы начали немного расслабляться. Это чувствуется на основе того, на что люди в последнее время стали тратить энергию, время и деньги. Наверное, это несколько естественно, но небезопасно», — написала она в Telegram-канале.

Многие украинцы «занимаются фигнёй», нужно больше работать и меньше кайфовать, отметила Верещук.

Вице-премьер недовольна поведением жителей Украины и отрицанием конфликта, которые не способствуют успехам ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, власти Украины недовольны сомнениями на Западе в успехе ВСУ. В Киеве хотят предостеречь от нереалистичных ожиданий в СМИ и комментариях, которые могут создать ложное представление о том, что Украина не может и не будет побеждать, отметил советник министра обороны Украины Юрий Сак.